Ecuador lanza un programa para reforzar la seguridad en universidades de ocho provincias

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Guayaquil (Ecuador), 27 jul (EFE).- El Gobierno ecuatoriano lanzó este lunes el programa ‘Educación Superior Segura’, con el objetivo de reforzar la seguridad en los entornos de 36 instituciones de tercer nivel de ocho de las veinticuatro provincias del país, que están priorizadas por el nivel de riesgo que enfrentan.

La estrategia se presentó en Quito junto a los rectores de las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores beneficiarios, con quienes se socializó el alcance de la iniciativa y las acciones contempladas para su implementación.

En una primera fase, el programa se pondrá en marcha en dieciséis institutos superiores tecnológicos y veinte universidades y escuelas politécnicas ubicadas en las provincias costeras de Guayas, El Oro, Santa Elena y Esmeraldas, esta última fronteriza con Colombia.

También se implementará en las tropicales Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, en la andina Pichincha, cuya capital es Quito; y en la amazónica Orellana, beneficiando a 386.505 estudiantes y docentes, de acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

La mayoría de estas provincias están bajo un estado de excepción decretado el pasado 16 de junio por el presidente, Daniel Noboa, por el alto índice de criminalidad y violencia que se registra en estas zonas del país.

De acuerdo al Ministerio de Educación, la priorización de las instituciones se realizó mediante diagnósticos territoriales y análisis de riesgo y vulnerabilidades.

El plan contempla acciones de prevención y capacitación, establecimiento de canales de alerta y respuesta, coordinación territorial interinstitucional, seguimiento y acompañamiento operativo, así como comunicación y difusión de acciones preventivas con la comunidad educativa.

El lanzamiento de este programa llega una semana después de que tres universidades de Quito manifestaron su preocupación por el incremento de robos, asaltos y de casos de estudiantes drogados en los alrededores de sus campus.

La Escuela Politécnica Nacional, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Politécnica Salesiana aseguraron en un comunicado el pasado 21 de julio que la seguridad de los estudiantes, maestros y demás personal constituía una condición «indispensable» para «el ejercicio pleno del derecho a la educación».

Las universidades afirmaron que habían realizado «esfuerzos importantes» para reforzar la seguridad dentro de los campus, pero que se requería una respuesta coordinada, sostenida y técnicamente organizada por parte del gobierno local y el nacional para proteger las zonas exteriores. EFE

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