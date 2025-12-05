Ecuador y Alemania se verán las caras 20 años después

2 minutos

Washington, 5 dic (EFE).- En el 2006 a Ecuador le cayó en suerte jugar en el grupo A del Mundial que ese año se llevó a cabo en Alemania, la zona de un local que se antojaba muy fuerte en su aspiración por coronarse de nuevo en su tierra desde 1974.

Pero los ecuatorianos, dirigidos por el colombiano Luis Fernando Suárez, llegaron a ese especial partido con el pasaje a octavos ya reservado, tras vencer a Polonia por 0-2 y a Costa Rica por 3-0.

El 30 de junio, en el Estadio Olímpico de Berlín, Agustín ‘Tin’ Delgado, Jaime Iván Kaviedes y compañía se medían a los Ballack, Klose, Podolsky y a todos los demás dirigidos por Jurgen Klinsmann.

El encuentro terminó con un lapidario 3-0 a favor de los germanos, que mandaron a los suramericanos a jugar en la segunda ronda contra Inglaterra (con la que perdieron por 1-0), mientras que los teutones avanzaron hasta llegar al tercer lugar.

Veinte años después, la Tri, orientada por el argentino Sebastián Beccacece, y Alemania, con Julian Nagelsmann en el banco, se volverán a ver las caras en un mundial, precisamente en el grupo E.

Ecuador, que terminó segunda en las eliminatorias de la Conmebol con 29 puntos (arrancó con tres puntos menos tras una sanción de la FIFA por el caso de la mala inscripción de Byron Castillo en las eliminatorias para Catar 2022), se verá las caras con los europeos, que dominaron el grupo A de la UEFA con 15 unidades, por delante de Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo.

Otro rival de cuidado para ecuatorianos y alemanes en esta serie del Mundial 2026 será Costa de Marfil que, bajo el mando de Emerse Faé, sacó pasaje tras ganar el grupo F de la CAF con 26 puntos, clasificación en la que fueron vitales jugadores como Franck Kessié, Sébastien Haller y Nicolas Pépé.

El cuarto integrante del grupo E es uno de los benjamines del mundial. Curazao, con una fuerte impronta neerlandesa, terminó de primero en el grupo B de la Concacaf con 12 puntos, por encima de Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermuda, y bajo la guía del muy experimentado Dick Advocaat, quien transformó un equipo de promesas en una máquina disciplinada. EFE

laa/car

(foto)