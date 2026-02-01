Ecuador y Australia entrenan en Quito para choque por cupo a segunda ronda de Qualifiers

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 1 feb (FE).- Ecuador y Australia comenzaron este domingo los entrenamientos, en Quito, para los enfrentamientos entre sábado y domingo próximos por el billete a la segunda ronda de Qualifiers de Copa Davis, de septiembre próximo, contra el ganador del encuentro entre Noruega y Gran Bretaña.

«Este domingo ya realizaron sus entrenamientos los singlistas locales Álvaro Guillén (195 en singles) y Andrés Andrade (274), junto al capitán Raúl Viver, mientras Emilio Camacho, Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar se unirán entre lunes y martes», indicó un comunicado de la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET).

La FET también dijo que los australianos Rinky Hijikata (58 en dobles) y James Duckworth (88 en singles) se entrenaron y que el capitán Lleyton Hewitt y los otros tenistas como Aleksandar Vukic (78), Jordan Thompson (111) y Thanasi Kokkinakis (539) eran esperados este domingo.

Para el enfrentamiento ante los australianos, los jugadores y el capitán local pidieron a los directivos de la FET hacerlo en la altitud de los 2.850 metros sobre el nivel del mar en que se encuentra Quito.

Las eliminatorias entre ecuatorianos y australianos comenzarán con dos partidos de individuales el próximo sábado, desde las 11.00 horas local (16.00 GMT), mientras el domingo se disputará el partido de dobles, desde las 11.00 horas local (16.00 GMT) y a continuación los otros dos partidos de individuales.

«El ganador de la llave entre ecuatorianos y australianos se enfrentará en la segunda ronda de Qualifiers, en septiembre de 2026, ante el ganador entre Noruega y Gran Bretaña». EFE

rm/sm/laa