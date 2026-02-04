Ecuador y Emiratos Árabes Unidos cierran la negociación técnica de un acuerdo de comercio

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 4 feb (EFE).- Los Gobiernos de Ecuador y Emiratos Árabes Unidos cerraron las negociaciones técnicas del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, en inglés), que permitirá que el 75 % de los productos ecuatorianos negociados ingrese de manera inmediata sin aranceles, una vez que entre en vigor, anunció este miércoles el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del país andino.

«Se trata de un proceso muy rápido. Tomó aproximadamente unos 6 meses todo este proceso de negociación que llegó ya a feliz término», dijo el ministro de Producción, Luis Jaramillo, en un video compartido por la Presidencia, en el que está junto a la secretaria de Comunicación, Irene Vélez.

Ambos funcionarios son parte de la delegación que acompaña al presidente, Daniel Noboa, en un viaje oficial a Emiratos Árabes Unidos, que realizó para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra hasta este jueves.

Las negociaciones de este acuerdo iniciaron en agosto de 2025 y abarcaron 19 disciplinas, entre ellas el acceso a mercados, reglas de origen, servicios, propiedad intelectual y cooperación.

Con el cierre técnico alcanzado, ambas partes concluyen la etapa de negociación y avanzarán en los procesos internos necesarios para la suscripción y posterior ratificación del acuerdo, conforme a sus marcos jurídicos, informó el ministerio.

El acuerdo contempla «un alto nivel de cobertura comercial», ya que el 98 % de los productos ecuatorianos negociados accederá al mercado emiratí con acceso preferencial, y el 75 % de estos productos ingresará de manera inmediata con arancel cero, una vez que entre en vigor.

«El top 10 de las exportaciones ecuatorianas al mundo quedará plenamente liberalizado, incluyendo productos como camarón (langostino), rosas frescas, banano, hortalizas congeladas y atún procesado, entre otros», explicó el ministerio.

Serán más de 4.000 productos ecuatorianos, tanto agrícolas como industriales, los que quedarán cubiertos por el CEPA. Habrá también un proceso de desgravación de hasta 10 años para el resto de exportaciones.

Entre 2020 y 2024, Ecuador exportó a Emiratos Árabes Unidos 1.368 millones de dólares, de acuerdo a cifras oficiales, destacándose productos como oro, banano y camarón.

Con este acuerdo, se estima que las exportaciones ecuatorianas hacia este destino podrían alcanzar hasta 1.000 millones anuales al año 2030.

En diciembre pasado, Ecuador y Emiratos Árabes Unidos también firmaron un acuerdo de inversiones que está en análisis de la Corte Constitucional ecuatoriana. EFE

cbs/gad