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Ecuatoriana Mokaita explora la identidad y amor propio en su nuevo disco ‘Tender la cama’

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Quito, 28 jul (EFE).- La cantante ecuatoriana Mónica Castillo, Mokaita, presentará el próximo jueves su nuevo disco ‘Tender la cama’, que reúne seis canciones que exploran la identidad, el deseo, el amor propio y las transformaciones que atraviesan los vínculos.

La artista quiteña presentará en el Teatro Variedades Ernesto Albán, de la capital ecuatoriana, su proyecto musical donde la voz se convierte en un territorio de exploración, libertad y encuentro.

A través de la improvisación, el juego y relatos personales que dialogan con experiencias colectivas, crea canciones que habitan la sensibilidad y la honestidad emocional.

Ganador en 2025 del fondo del Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividades de Ecuador (IFAIC) para la producción musical, ‘Tender la cama’ se presentará en un concierto donde se interpretará por primera vez el repertorio completo del disco en formato de banda, junto con otras canciones inéditas del proyecto.

El evento incluirá, además, intervenciones de poesía hablada, y se proyectarán atmósferas escénicas que refuercen los distintos estados emocionales que atraviesa el repertorio.

El universo sonoro de ‘Mokaita’ combina influencias del indie folk, el jazz y la canción de autora contemporánea, dando forma a un lenguaje íntimo y profundamente humano. EFE

sm/nvm

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