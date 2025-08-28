Ediles europeos entregan al alcalde encarcelado de Estambul un premio de solidaridad

Ankara, 28 ago (EFE).- Una delegación compuesta por siete alcaldes europeos, entre ellos el de Barcelona, Jaume Collboni, entregó este jueves un galardón de solidaridad al alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, encarcelado desde marzo pasado bajo la acusación de corrupción.

Los ediles, que representan a las redes de capitales europeas y balcánicas Eurocities y B40, entregaron el llamado «Premio Especial a la Democracia» en ausencia de su homólogo preso, en una ceremonia realizada en el edificio del Ayuntamiento Metropolitano de Estambul.

Collboni, vicepresidente de Eurocities, dijo durante el acto que los alcaldes europeos habían venido a Estambul para mostrar su solidaridad con Imamoglu, considerado el principal rival político del presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

«Este galardón es un mensaje claro de las ciudades europeas. El alcalde Imamoglu no está solo. Nosotros estamos juntos por la democracia», dijo el alcalde de Barcelona antes de entregar el reconocimiento a Dilek Imamoglu, esposa del edil encarcelado.

«Las ciudades son los lugares donde la democracia es real y concreta», agregó Collboni.

Tras recibir el galardón, Dilek Imamoglu leyó un mensaje enviado por su esposo desde la cárcel.

«Este premio se otorga a quienes resisten la opresión, la violencia y el autoritarismo», dijo Imamoglu en la misiva, subrayando que la razón por la que lleva más de cinco meses en prisión es su voluntad de transformar Turquía en un país democrático y libre.

Por su parte, la alcaldesa de Utrecht (Países Bajos), Sharon Dijksma, declaró que cuando detuvieron a Imamoglu, «no solo encarcelaron a un alcalde exitoso, también a un esposo y a un padre. Es realmente una situación desgarradora».

El alcalde de Timișoara (Rumanía), Dominic Fritz, añadió: «Uno puede encerrar físicamente a una persona, pero no puede encarcelar su alma. Ekrem Imamoglu nos ha demostrado en los últimos meses cuán cierto es».

La delegación de Eurocities, que incluye alcaldes de varias ciudades europeas como Zagreb, Atenas, Budapest, así como la vicealcaldesa de París, tenían previsto acudir hoy a la prisión de Silivri —donde se encuentra Imamoglu- aunque las autoridades turcas vetaron una visita al edil encarcelado.

Desde el consistorio barcelonés se ha destacado que la visita de la delegación europea a Estambul tiene lugar «en medio de un patrón más amplio de represión dirigido a los líderes de la oposición y a la autonomía municipal en todo el país». EFE

