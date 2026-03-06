EE.UU. pide a ciudadanos en Ecuador extremar precauciones por riesgos de seguridad

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 6 mar (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Ecuador pidió a sus ciudadanos que viajen o residan en el país andino «extremar las precauciones» debido al riesgo de delincuencia, terrorismo, disturbios y secuestros, tras el inicio de operaciones militares conjuntas en contra de «organizaciones terroristas».

La oficina diplomática señaló en un comunicado que, aunque no tiene información sobre amenazas específicas o creíbles contra ciudadanos estadounidenses o intereses estadounidenses en el país, es fundamental que sigan las recomendaciones del aviso de viaje emitido por el Departamento de Estado de EE.UU.

El pasado martes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Ecuador lanzaron «operaciones conjuntas» en territorio ecuatoriano contra organizaciones «terroristas», según anunció el Comando Sur de EE.UU., que añadió que eran medidas «decisivas» contra grupos que durante mucho tiempo «han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio».

Este operativo se produjo un día después del encuentro entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el comandante del Comando Sur de EE.UU., el general Francis L. Donovan, con el objetivo de realizar coordinaciones orientadas a enfrentar al crimen organizado transnacional y al «narcoterrorismo», según informó la Presidencia ecuatoriana.

Noboa señaló que estas operaciones militares son parte de la «siguiente fase de combate» y de la «guerra contra el crimen organizado» que inició en 2024 tras declarar al país bajo un estado de «conflicto armado interno».

A estos grupos criminales, el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que vive el país andino, que el 2025 cerró con un récord de homicidios y con una tasa que superó los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Como parte de esa «nueva fase contra el narcoterrorismo», Noboa también anunció que se aplicará entre el 15 y el 30 de marzo un toque de queda diario en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, esta última fronteriza con Perú; las más afectadas por la violencia criminal.

Por lo que la embajada estadounidense instó a sus ciudadanos presentes en Ecuador a «que sigan las directrices del gobierno ecuatoriano».

Les recomendó que eviten las áreas cercanas a la actividad policial y que esperen una mayor presencia de personal de las fuerzas de seguridad en las provincias mencionadas anteriormente mientras monitorean el cumplimiento del toque de queda. EFE

cbs/gpv