EEUU afirma que su trabajo con la ONU facilita conversaciones de Madrid sobre el Sahara

Washington, 9 feb (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este lunes que delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Naciones Unidas están facilitando las conversaciones que se llevan a cabo en Madrid con Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania para tratar de resolver el conflicto del Sáhara Occidental, que dura ya 50 años.

Con un mensaje en la red social X el Departamento de Estado ratificó las conversaciones en la capital española que se están desarrollando bajo un hermetismo total de las cuatro partes implicadas.

«Delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y las Naciones Unidas facilitaron las conversaciones en Madrid, España, con Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania en relación con la implementación de la Resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental.

La Resolución 2797, de 2025, sitúa la propuesta marroquí de autonomía de 2007 como «la solución más viable» para resolver el conflicto.

Naciones Unidas exhorta a Marruecos y al Frente Polisario a que reanuden negociaciones de buena fe, sin condiciones previas, para lograr una solución política «realista, pragmática, duradera y mutuamente aceptable» que permita el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Además de encontrarse bajo la órbita de Naciones Unidas, la reunión en Madrid confirma la voluntad de Washington de acelerar una salida política a la crisis, que en este caso sería favorable a los intereses de Rabat.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya se pronunció sobre este asunto en su primer mandato, se muestra favorable al plan marroquí.

Por su parte, Argelia y el Polisario insisten en la necesidad de un referéndum para clarificar el futuro del Sáhara Occidental. EFE

