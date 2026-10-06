EEUU anuncia un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe que deja 4 muertos

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El Pentágono informó que fuerzas estadounidenses atacaron el domingo una narcolancha en el Caribe y que cuatro ocupantes murieron en la operación.

El ataque tuvo lugar «en una de las rutas bien conocidas del narcotráfico en el Caribe», según el Comando Sur.

El mensaje en la red social X está acompañado de un video en blanco y negro, en el que un proyectil impacta una lancha en movimiento en alta mar.

Washington lanzó en septiembre de 2025 una campaña de ataques en la región contra embarcaciones señaladas de participar en actividades de narcotráfico hacia Estados Unidos.

La ofensiva, denunciada por organizaciones no gubernamentales y juristas como ejecuciones extrajudiciales, ha causado al menos 230 muertos, según un recuento de la AFP.

El Pentágono asegura que ha ido reduciendo el ritmo de ataques, ya que según los responsables militares el tráfico de estupefacientes por mar se ha reducido drásticamente.

jz/vel

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