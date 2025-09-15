EEUU cierra un acuerdo sobre TikTok que garantiza su seguridad y es «justo» para China

Madrid, 15 sep (EFE).- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, han confirmado que se ha alcanzado un acuerdo con China sobre el futuro de TikTok que respeta los intereses y la seguridad estadounidenses, pero que «también es justo para la parte china», si bien no han querido revelar los detalles del pacto. EFE

