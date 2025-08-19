The Swiss voice in the world since 1935

EEUU consigue que Reino Unido retire exigencia de puerta trasera para el cifrado de Apple

Nueva York, 19 ago (EFE).- Estados Unidos ha conseguido que el Reino Unido retire su exigencia de una «puerta trasera» para el cifrado de Apple, según indicó la directora de Inteligencia Nacional de EE. UU., Tulsi Gabbard.

De acuerdo con una publicación de Gabbard en X, este acuerdo se ha producido después de varios meses de «trabajo» entre el Reino Unido y la administración de Donald Trump «para garantizar que la información privada de los estadounidenses se mantenga privada».

«Como resultado, el Reino Unido ha acordado retirar su exigencia a Apple para que proporcione una ‘puerta trasera’ que habría permitido el acceso a los datos cifrados protegidos de los ciudadanos estadounidenses y habría vulnerado nuestras libertades civiles», anotó la directora de Inteligencia Nacional de EE. UU. en su publicación.

En informática, una puerta trasera (‘backdoor’ en inglés) es un método, a menudo oculto, para acceder a un sistema o dispositivo informático, evitando los métodos normales de autenticación o seguridad.

Un funcionario británico anónimo declaró al Financial Times que el Reino Unido estaba «entre la espada y la pared» y buscaba una salida.

Este anuncio se produce tras la emisión de una orden en enero por parte del Reino Unido, en la que se exigía a Apple que le proporcionara acceso de puerta trasera a los archivos cifrados subidos por usuarios de todo el mundo.

En respuesta, Apple retiró a los nuevos usuarios del Reino Unido la posibilidad de suscribirse a su servicio de almacenamiento cifrado de iCloud con Protección Avanzada de Datos (ADP) e impugnó la orden.

Con la orden supuestamente eliminada, no está claro si Apple restaurará el acceso a su servicio ADP en el Reino Unido. EFE

