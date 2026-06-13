EEUU derriba drones iraníes dirigidos a Ormuz pese al optimismo por un acuerdo

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Estados Unidos informó este sábado que derribó varios drones de Irán que tenían como objetivo buques comerciales en el estrecho de Ormuz, a pesar del optimismo mostrado unas horas antes por ambas partes respecto a un acuerdo de paz.

«Irán lanzó múltiples drones de ataque unidireccionales en un intento por golpear buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz», publicó en la red social X el Comando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom).

«Las fuerzas estadounidenses los derribaron todos en las últimas horas, y el tráfico marítimo en el estrecho sigue fluyendo», agregó el ejército sobre esa vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

Este incidente se produce justo cuando Irán, Estados Unidos y Pakistán, que actúa como mediador, se muestran optimistas sobre la posibilidad, tras semanas de laboriosas negociaciones, de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

Pero las versiones de un posible compromiso difundidas por los medios iraníes y Washington presentan diferencias importantes.

«Tan pronto como concluyan las últimas etapas de nuestras negociaciones, este acuerdo se firmará y se anunciará», aseguró el canciller iraní, Abás Araqchi, en la televisión estatal.

«Esto podría suceder en los próximos días. Tengo buenas esperanzas», añadió.

El ministro afirmó que el proyecto de acuerdo preveía el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y una nueva gestión del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, acusó a Israel de buscar «pretextos» para «hacer fracasar» las negociaciones.

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, principal negociador en el conflicto, se mostró igualmente esperanzado: «La paz nunca ha estado tan cerca como hoy», dijo.

En Washington, un alto funcionario de la Casa Blanca estimó, por su parte, en un «80%-85%» la probabilidad de un acuerdo que dé paso a un periodo de 60 días de conversaciones técnicas.

«Aún no se ha cruzado la línea de meta», afirmó bajo anonimato.

– ¿Firma en Suiza? –

Suiza ya se ha ofrecido a acoger una posible firma del acuerdo, justo cuando el lunes debe comenzar una cumbre del G7 con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en la ciudad francesa de Evian, cerca de Ginebra.

Sin embargo, Teherán dijo que el memorando de entendimiento se rubricará «a distancia».

Los mercados han apostado por ese desenlace, con el precio del barril de petróleo por debajo de los 90 dólares el viernes.

Un frágil tregua sigue activa desde el 8 de abril en este conflicto, desencadenado por los ataques estadounidenses e israelíes de finales de febrero contra Irán.

Trump, que ya ha anunciado 39 veces un acuerdo inminente según un recuento de la CNN, tiene dificultades para encontrar una salida a esta guerra impopular entre los estadounidenses, a las puertas de las elecciones de mitad de mandato de noviembre y en pleno Mundial de fútbol coorganizado por su país.

El republicano publicó el viernes un mensaje en su red social Truth Social: «Los términos (del acuerdo) que Irán ha filtrado a los medios mentirosos no tienen NADA que ver con los términos que acordamos por escrito».

«Son gente sin honor. Con ellos es imposible negociar de buena fe».

La agencia de noticias iraní Mehr había publicado lo que presentó como un borrador de protocolo de 14 puntos.

Contenía condiciones tales como el mantenimiento del control sobre el estrecho de Ormuz, el derecho al enriquecimiento de uranio y el desbloqueo de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero.

– Versiones divergentes –

Por su parte, Washington presentó una versión totalmente diferente del texto.

El compromiso debe, según el funcionario estadounidense antes citado, conducir a la reapertura de Ormuz.

También debe permitir el «desmantelamiento» del programa nuclear iraní y ayudar a Estados Unidos recuperar el uranio altamente enriquecido, que sería «destruido en el lugar» y luego «sacado» del país.

Pero el canciller Araqchi abogó el viernes por una dilución en territorio iraní de sus reservas de uranio enriquecido al 60%.

Diluir ese elemento atómico a un nivel inferior al 5%, lejos del 90% necesario para fabricar la bomba nuclear, permitiría reducir considerablemente la amenaza de un enriquecimiento con fines militares.

Otro punto de fricción importante es el frente libanés.

Según Washington, el acuerdo que se está negociando con Irán incluye efectivamente a ese país vecino de Israel, tal como lo reclamaba Teherán.

Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó territorio israelí en apoyo a Irán.

Desde entonces, el Estado hebreo bombardea el país vecino, al afirmar que quiere «eliminar» al movimiento chiita proiraní. Estos ataques han causado más de 3.700 muertos.

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