The Swiss voice in the world since 1935

EEUU desaconseja consumir gambas congeladas de Indonesia por temor a que sean radioactivas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 19 ago (EFE).- El Gobierno de los Estados Unidos emitió este martes una alerta por la posible presencia en el país de gambas congeladas procedentes de Indonesia contaminadas con cesio radioactivo y desaconsejó su consumo, mientras que Walmart confirmó que la variedad bajo sospecha ha sido vendida por ellos en 13 estados.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) recomendó a los ciudadanos no comer gambas congeladas importadas por la empresa indonesia PT Bahari Sejati por estar bajo investigación por una posible contaminación con Cesio-137, un isótopo radioactivo.

Walmart confirmó que el tipo de gamba bajo investigación se vende bajo la marca Great Value en los estados de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia.

Por el momento ninguno de los productos ha tenido un resultado positivo, pero la investigación continúa y la coordinación para poder sacar del mercado los lotes de gamba de la marca mencionada.

Las gambas congeladas fueron detectados por la oficina de Aduanas y Protección Fronterizas (CBP) en contenedores con niveles detectable de cesio-137 en los puertos de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami.

Todos los productos de esos contenedores fueron detenidos antes de su llegada a las estanterías y la cantidad de material radioactivo detectado es inferior, pero podría tener efectos en la salud de los consumidores si existe una exposición prolongada.

Este isótopo del cesio puede provocar algunos tipos de cáncer cuando está diluido en agua de consumo humano y se consume repetidamente y a largo plazo, según la agencia estadounidense. EFE

dte/jmr/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR