EEUU niega que una empresa de Florida tenga licencia para exportar petróleo a Cuba

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Miami, 10 jul (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos negó este miércoles que la empresa Vanguard Energy, con sede en Florida, tenga una licencia para exportar a Cuba 250.000 barriles de combustible, que sería la mayor cantidad enviada desde el inicio del embargo petrolero.

Un portavoz del Departamento de Estado respondió por correo electrónico a EFE que «Vanguard Energy no ha recibido ninguna licencia de EE. UU. para esta transacción» ante una consulta por reportes de Bloomberg y el Miami Herald que informan de negociaciones de la compañía para realizar la exportación.

«Las sanciones de la Administración Trump permanecen en efecto a falta de una guía o licencia específica que indique lo contrario», señaló el portavoz, en referencia al bloqueo que impuso el mandatario desde enero para evitar que petróleo extranjero llegue a la isla.

Los medios estadounidenses informaron de que Vanguard Energy, ubicada en Coral Gables, en la zona metropolitana de Miami, está en negociaciones «avanzadas» para enviar 100.000 barriles de gasolina y 150.000 de diésel a Cuba «cada mes o 40 días», lo que permitiría cubrir un estimado de 11 días de demanda.

La compañía, que hasta ahora no ha respondido a consultas de EFE, expuso al Miami Herald que firmó un contrato con una agencia importadora de Cuba el mes pasado para alquilar propiedades que son propiedad de la compañía gubernamental CUPET para almacenar combustible.

La empresa asegura que cumple con las directrices del mandatario Donald Trump, quien en febrero autorizó exportaciones de petróleo a Cuba «para actividades económicas del sector privado y aquellas vendidas directamente a individuos para uso personal y familiar».

Según dijo Vanguard Energy al diario miamense, ha habido negociaciones durante meses con autoridades cubanas y estadounidenses y el combustible irá al sector privado.

El hecho trasciende en medio de la creciente tensión por el bloqueo petrolero de Estados Unidos a Cuba, cuyo Gobierno denunció este miércoles que Naciones Unidas no puede repartir 170 contenedores de ayuda humanitaria por la falta de combustible derivada de dicha sanción de Washington a la isla.

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada a partir de enero por el asedio petrolero de EE.UU., pues la isla requiere unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional. EFE

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