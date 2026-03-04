EEUU se prepara para imponer aranceles del 15% esta semana

Los aranceles generales del 15% a las importaciones de Estados Unidos anunciados por el presidente Donald Trump comenzarán probablemente a aplicarse esta semana, anunció el miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El presidente estadounidense intenta reconstruir su política proteccionista tras el revés judicial que sufrió el mes pasado, cuando la Corte Suprema declaró ilegal gran parte de las tarifas aduaneras que le había impuesto a sus socios comerciales, tanto a países aliados como a adversarios.

Trump dijo entonces que recurriría a otra ley para imponer un arancel adicional del 10%, que luego anunció sería del 15%.

Cuando el preguntaron en una entrevista con CNBC cuándo se aplicará el aumento, Bessent contestó: «Probablemente en algún momento esta semana».

Añadió que esto se hará en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 —la misma base para el nuevo arancel del 10% de Trump—, que solo permite un gravamen con una duración de 150 días, salvo que el Congreso lo prorrogue.

Durante este periodo de cinco meses, el gobierno de Trump buscará concluir las investigaciones vinculadas a preocupaciones sobre seguridad nacional y comercio desleal que motivaron la imposición de aranceles, dijo Bessent.

Estas investigaciones, a su vez, podrían dar lugar a nuevos paquetes de aranceles.

«Estoy firmemente convencido de que las tarifas arancelarias volverán a su nivel anterior en un plazo de cinco meses», aseguró Bessent.

«Y son facultades muy amplias», añadió, en referencia a las leyes que justifican las investigaciones.

«Han sobrevivido a más de 4.000 impugnaciones legales. Avanzan con más lentitud, pero son más sólidas», afirmó Bessent.

El aumento de los aranceles generales no afecta a los gravámenes sectoriales impuestos por Trump, en particular sobre el acero y el sector automotor.

