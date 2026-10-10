EEUU sostuvo «conversaciones constructivas» con funcionarios ucranianos en Miami

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Estados Unidos anunció el viernes que sostuvo en Miami «conversaciones constructivas» con enviados de Ucrania en torno a posibles salidas a la guerra con Rusia.

Al margen del encuentro, el presidente Donald Trump dijo que había alcanzado un acuerdo con Moscú para el suministro de diésel al mercado estadounidense y al global.

El enviado de Trump a la cita en Miami, Steve Witkoff, dijo en X que mantuvo «conversaciones constructivas» con sus contrapartes.

Sin embargo, no precisó si las negociaciones continuarían el sábado como estaba inicialmente previsto.

El funcionario añadió que las negociaciones cubrieron un amplio rango de temas, entre ellos, energía, exportación de granos y garantías de seguridad, entre otros.

Witkoff no mencionó el anuncio de Trump respecto al diésel ruso.

Además de Witkoff, asistieron al encuentro Jared Kushner, yerno de Trump, y funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro.

La Unión Europea estuvo representada por el jefe de gabinete de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

También el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, envió a un delegado.

– Punto muerto –

Los esfuerzos de mediación de Washington en el conflicto entre Rusia y Ucrania se habían estancado desde el inicio de la guerra contra Irán en febrero, pero se reanudaron en las últimas semanas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el jueves que la guerra alcanzó un punto muerto potencialmente explosivo ante la falta de un acuerdo.

«La otra forma de que este callejón sin salida termine es a través de una escalada», dijo Rubio a la prensa en Lisboa, al advertir que el conflicto puede extenderse a países vecinos que son miembros de la OTAN.

Antes de la reunión, fuentes estadounidenses precisaron que las conversaciones debían centrarse en «nuevas ideas» de Estados Unidos para poner fin al conflicto, en particular «garantías de seguridad para Ucrania» y «un proyecto de prosperidad para la posguerra».

Washington considera que la preocupación por la llegada del invierno y el suministro de energía están dando nuevo impulso a las conversaciones.

«Los europeos han transmitido a Estados Unidos su inquietud por los elevados costos de la energía y otras repercusiones financieras importantes de la guerra en Ucrania. Todos están nerviosos ante la llegada del invierno», señaló un alto funcionario estadounidense consultado por la AFP.

– Largo camino por delante –

Jared Kushner y Steve Witkoff viajaron a Moscú y Kiev en septiembre, pero las conversaciones directas entre rusos y ucranianos aún no se han reanudado.

Los intentos de Washington para poner fin al conflicto han tropezado con las demandas territoriales de Rusia, especialmente con su insistencia en controlar toda la región del Donbás, en el este de Ucrania, que incluye áreas que aún controla Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha rechazado entregar el territorio que controla Ucrania, al alertar que Rusia lo puede tomar como un trampolín para futuros ataques.

Rusia, que lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, ocupa cerca de una quinta parte del territorio ucraniano.

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