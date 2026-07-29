EEUU y Arabia Saudí atacan en Irak a grupos alineados con Irán tras 30 ataques con drones

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Washington, 28 jul (EFE).- Estados Unidos y Arabia Saudí llevaron a cabo este martes ataques de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak, en respuesta a más de treinta ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Los ataques destruyeron varios centros logísticos y de armamento, según el CENTCOM, que advirtió a la Guardia Revolucionaria iraní y a sus aliados que cesen los ataques para evitar una nueva respuesta militar estadounidense. EFE

dte/jrg