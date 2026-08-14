EEUU y la UE piden a la RDC un plan para desarmar a un grupo rebelde contrario a Ruanda

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Nairobi, 14 ago (EFE).- Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y gobiernos de varios países europeos pidieron a la República Democrática del Congo (RDC) que elabore un plan operativo y un cronograma «realista» para el desarme del grupo rebelde Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), enfrentado a Kigali.

En un comunicado emitido la pasada noche por parte de la Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado estadounidense, el llamado Grupo de Contacto Internacional para los Grandes Lagos (ICG) se hizo eco del anuncio realizado el pasado 29 de julio por parte del Gobierno congoleño, en el que confirmó que las FDLR habían aceptado desmovilizarse y deponer las armas.

«El ICG destaca la importancia crucial de que el Gobierno congoleño implemente el protocolo. Por consiguiente, insta al Gobierno congoleño a que aclare los mecanismos para combatir la impunidad, tal como se mencionan en el protocolo», reza el texto, también firmado por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Del mismo modo, le pidió contar con la misión de la ONU en la RDC (MONUSCO) como «socio clave» en su implementación.

El grupo también describió como «fundamental» el intercambio de prisioneros que se llevó a cabo el 7 de agosto entre el Gobierno de la RDC y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda, que permite «generar confianza, reducir la tensión y fomentar la cooperación entre las partes en conflicto».

Además, pidió a las partes en conflicto respetar el acuerdo de paz suscrito el 4 de diciembre de 2025 en Washington por parte del presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y el ruandés, Paul Kagame, en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Del mismo modo, recordó la importancia de cumplir con los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco.

Las FDLR fueron creadas en el este congoleño en el año 2000 por hutus ruandeses que participaron en el genocidio de 1994 (en el que fueron asesinados al menos 800.000 tutsis y hutus moderados) y que buscan recuperar el poder en su país.

En 2012, exmiembros de otra milicia formada anteriormente por tutsis para combatir a las FDLR crearon el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que cuenta con el apoyo de Ruanda y que reactivó sus combates en marzo de 2021 tras años de relativa calma.

El conflicto se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma y, semanas después, de Bukavu, capital de Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Desde la firma del mencionado acuerdo de Washington, ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa del siglo pasado un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la MONUSCO. EFE

pmc/alf