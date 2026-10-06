EEUU y Reporteros Sin Fronteras exigen esclarecer el asesinato de un periodista en Guatemala

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La embajada de Estados Unidos y la organización internacional Reporteros Sin Fronteras exigieron este lunes a las autoridades guatemaltecas esclarecer el asesinato de un periodista en un poblado indígena, donde el hecho causó disturbios.

El reportero Evelio López, de 34 años, murió a tiros en la medianoche del pasado viernes en el municipio de San Pedro Necta (oeste, fronterizo con México), tras recibir amenazas por su labor en una página informativa en Facebook, según denunció el gremio de prensa al que pertenecía.

Su muerte desató disturbios en los que una estación de policía y una vivienda fueron quemadas por una turba que buscaba a un sospechoso del atentado.

«Esperamos que este caso sea esclarecido y que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia», señaló la embajada estadounidense en X.

Por otro lado, Reporteros Sin Fronteras exigió priorizar las pesquisas con la «hipótesis» de que el crimen estuvo motivado por su trabajo.

El director de esta organización para América Latina, Artur Romeu, pidió en un comunicado «garantizar» que los periodistas puedan informar «sin temor a amenazas ni represalias», cuando el país se prepara para las elecciones presidenciales en 2027.

En tanto, el presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo, repudió el crimen e instruyó a las instituciones del Ejecutivo «poner a disposición todos los recursos y capacidades» para «contribuir al esclarecimiento y a la identificación y captura de los responsables».

«Ningún asesinato de un periodista debe quedar en la impunidad», consideró en un pronunciamiento.

El departamento (provincia) de Huehuetenango, donde se produjo el ataque al comunicador, es conocido como una zona donde confluyen el tráfico de personas y de drogas.

Según Reporteros Sin Fronteras, tres periodistas fueron asesinados en 2025 en Guatemala, donde el ejercicio de la profesión es «difícil» por las amenazas.

De acuerdo a cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

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