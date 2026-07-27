Ejército de Sudán recupera control de una carretera a ciudad sitiada en Kordofán

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El ejército sudanés recuperó el control de una carretera estratégica en el centro del país, que une la ciudad de El Obeid -un importante nudo de comunicaciones regional- con la capital, Jartum, informó el lunes un periodista de la AFP.

Horas después, los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) atacaron en represalia a El Obeid con drones, sin causar víctimas.

Desde abril de 2023, la guerra entre el ejército sudanés y sus antiguos aliados, los paramilitares de las FAR, ha desgarrado al país y causado la muerte de más de 200.000 personas, según estimaciones de organizaciones humanitarias.

También ha provocado la mayor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, con más de 33 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria.

Durante meses, cada bando ha intentado cortar las líneas de abastecimiento del otro en los alrededores de El Obeid, que se encuentra en la encrucijada de los ejes centrales de Sudán.

Las FAR han estado concentrando durante meses tropas alrededor de la ciudad, capital de la región central de Kordofán, en un intento de rodearla antes de un posible ataque a gran escala.

Tras un avance de varios días por la zona, el ejército sudanés logró el domingo hacer retroceder a las FAR hacia el oeste, alejándolas de la carretera de 400 kilómetros que conecta Jartum con la ciudad más grande de la asediada región de Kordofán, según indicaron el lunes a la AFP dos fuentes del ejército bajo condición de anonimato.

Este avance «abre una segunda ruta de abastecimiento hacia El Obeid y más allá», afirmó una de las fuentes.

En respuesta, las FAR atacaron con drones al amanecer dos edificios municipales en El Obeid, dejando en ruinas el colegio de abogados local y una sucursal del Banco Agrícola de Sudán, según pudo constatar un reportero de la AFP.

Desde principios de año, los ataques con drones de ambas fuerzas han matado a más de 1.000 personas solo en Kordofán, según la ONU.

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