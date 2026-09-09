El ‘Matagigantes’ de Ecuador quiere agrandar su leyenda con el Flamengo

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Guayaquil (Ecuador), 9 sep (EFE).- El Independiente del Valle ecuatoriano, conocido como el ‘Matagigantes’ por su largo historial de eliminar a clubes históricos en torneos internacionales, tiene una nueva cita con la historia este jueves ante el Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, al que enfrentará en los cuartos de final del torneo.

Con una gran campaña que lo tiene al borde de ganar su tercera liga ecuatoriana y un muy buen desempeño en la Libertadores, el cuadro del Valle apela al último enfrentamiento entre ambos en la Libertadores, cuando goleó por 5-0 al ‘Mengao’ en la fase de grupos de 2020.

Si bien en el partido jugado en Brasil ese mismo año perdió por 4-0 ante el cuadro carioca, el Independiente se siente seguro con la ventaja que le da jugar en los 2.850 metros de altitud de Quito.

En el actual torneo por la fase de grupos, el equipo ecuatoriano dirigido por el uruguayo Joaquín Papa ganó el grupo H con cuatro victorias, un empate y una derrota frente a la Universidad Central, de Venezuela, por 2-0 en mayo pasado, convirtiéndose en el último resultado adverso.

Por los octavos de final, eliminó al colombiano Deportes Tolima con triunfos por 0-1 en Ibagué (Colombia) y por 3-1 en la capital ecuatoriana.

La mayor fortaleza del Independiente pasa por la contundencia de su bloque ofensivo, pues en el torneo local, en 29 fechas, convirtió 70 goles: Djorkaeff Reasco anotó 10 y con 8 están Emerson Pata, el argentino Matías Perelló y el paraguayo Carlos González entre los principales goleadores.

Entretanto, el Flamengo ganó el grupo A con cinco triunfos y un empate, en los que anotó 14 goles y encajó solo dos, extendiendo la imbatibilidad a cerca de un año, pues la última vez que perdió fue el 25 de septiembre de 2025, por 1-0 en cuartos de final ante el argentino Estudiantes de La Plata.

En los octavos de final de este año eliminó al también brasileño, Cruzeiro, con el que empató 1-1 y lo derrotó por 2-1 en el partido de vuelta.

Tras la obtención de la Libertadores al mando de Filipe Luis, lo reemplazó en marzo el portugués Leonardo Jardim, sosteniendo la solvencia futbolística reflejada en el liderato en el Brasileirao, con 54 puntos, en 26 fechas, con el mejor sistema defensivo y una gran contundencia en ataque.

La regularidad y persistencia para incluir a las mismas figuras en el torneo local y en la Libertadores, tienen como favorito al Flamengo para retener el título, respaldado por la jerarquía de su portero argentino Agustín Rossi, que en Copa y en el Brasileirao ha disputado más de 160 partidos desde 2023.

Para su visita a Quito, Jardim no podrá disponer de Evertton Araújo ni Alex Sandro, que se quedaron en Río de Janeiro para continuar la recuperación de sus respectivas lesiones, mientras que Everton ‘Cebolinha’ fue liberado de la concentración para concretar su traspaso al Santos.

– Alineaciones probables:

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar, Hugo Quintana, Junior Sornoza; Aron Rodríguez, Emerson Pata y Carlos González.

Entrenador: Joaquín Papa.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Samuel Lino y Pedro.

Entrenador: Leonardo Jardim.

Árbitro: Facundo Tello, de Argentina.

Estadio: Olímpico Atahualpa, de la capital ecuatoriana.

Hora: 19.30 horas local (00.30 GMT del viernes). EFE

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