El ‘Partido de las Cucarachas’ que pretende desafiar a Modi en las calles de Nueva Delhi

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Nueva Delhi, 5 jun (EFE).- El movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP) o ‘Partido de las Cucarachas’ pretende tomar mañana las calles de Nueva Delhi en una convocatoria que quiere ser multitudinaria contra lo que la propia formación califica de «incompetencia, corrupción y promesas rotas» del Gobierno central del primer ministro, Narendra Modi.

Bajo el lema ‘Una cucaracha está entrando en Delhi. ¡Cuidado, tengan sus chanclas listas!’, la concentración busca materializar en las calles el masivo ascenso digital de esta formación, que en apenas tres semanas ha superado los 22 millones de seguidores, dejando muy atrás a la audiencia en redes del oficialista Bharatiya Janata Party (BJP).

Antes de subir al avión, el fundador del movimiento, Abhijeet Dipke, de 30 años, que vive en Estados Unidos, publicó en X que estaba «de camino a la India, dejando mi destino en manos de la Constitución», confirmando el regreso a su ciudad, Nueva Delhi.

Del aeropuerto a la policía

Al aterrizar, y ante el temor a posibles represalias gubernamentales, Dipke ha pedido a los manifestantes que acudan a arroparlo al aeropuerto el próximo sábado a las 07:30 hora local (02:00 GMT). Según ha asegurado, cree probable que lo arresten a su llegada.

El Tribunal Superior de Delhi rechazó este viernes tramitar de urgencia una petición legal que exigía a la policía imponer medidas de control de multitudes en accesos clave de la ciudad, como el propio aeropuerto y las estaciones de metro, para contener la masiva protesta, según informaron los medios locales.

Más de 20.000 afiliados

En el aeropuerto estará esperándolo Nitin Gautam, un joven que forma parte de los 20.340 afiliados con los que ya cuenta el partido.

Gautam explicó a EFE que decidió unirse a la formación «porque creo en su visión y en el trabajo que está haciendo por la gente. Quería ser parte de algo que represente la voz de los ciudadanos comunes y trabaje por un cambio positivo».

El militante subrayó que mucha gente tiene miedo a hablar y que este nuevo canal «da esperanza y representación a quienes sienten que no son escuchados, los jóvenes».

El movimiento se ha convertido desde su creación en mayo en una de las principales expresiones del descontento de la juventud india ante la falta de oportunidades laborales y económicas, además de una plataforma de protesta contra la corrupción.

El foco de su demanda es la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, tras varias filtraciones, errores en correcciones y retrasos en procesos de admisión que han afectado a los principales exámenes para acceder a empleos públicos del país.

Fundado el pasado 16 de mayo, el CJP nació después de que el presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, comparara a algunos jóvenes desempleados con «cucarachas» y «parásitos» sin ambición.

«Llevar un libro con vosotros»

A las 09:00 hora local (03:30 GMT), los simpatizantes deberán presentarse en la comisaría que está cerca del Parlamento para solicitar formalmente el permiso de manifestación y, luego dirigirse hacia Jantar Mantar, la zona cero de las protestas en la capital india, según informó el partido en su cuenta oficial de Instagram.

La organización ha difundido un peculiar manual de instrucciones en el que insta a los jóvenes a acudir en grupo o en familia, llevar un libro junto a la bandera de la India, como símbolo de su lucha por reformar el sistema educativo, y grabar la marcha en directo por redes sociales, advirtiendo que «la verdad no tiene más portavoz que vuestra cámara».

En su apartado de prohibiciones, el partido hace especial hincapié en mantener una protesta «pacífica, democrática y disciplinada» y ha rechazado cualquier incitación a la violencia.

El ‘Partido de las Cucarachas’ ha pedido también a los participantes llevar flores para entregárselas a los policías como muestra de agradecimiento por cuidar del futuro de los jóvenes, en un país donde más de la mitad de sus 1.400 millones de habitantes tiene menos de 30 años. EFE

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