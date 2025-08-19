El agresor de Salman Rushdie negocia un acuerdo de culpabilidad ante nuevo juicio federal

Nueva York, 19 ago (EFE).- El joven americano-libanés Hadi Matar, condenado a 25 años de cárcel por tratar de asesinar al escritor Salman Rushdie en 2022, negocia ahora un acuerdo de culpabilidad ante la proximidad de un nuevo juicio por la jurisdicción federal en que se dirimirán si actuó motivado por discursos de la milicia chií libanesa Hizbulá.

El diario local Buffalo News -de la región del norte del estado de Nueva York donde tuvo lugar el ataque y donde Matar cumple sentencia- señala hoy que el agresor compareció en la mañana del martes con su abogado en una audiencia previa al nuevo juicio, y aseguró que está dispuesto a declararse culpable para evitar el proceso, contrariamente a lo que sucedió en el anterior juicio ante una corte estatal.

Un gran jurado ha acusado a Matar de tres cargos, incluyendo el de «prestar apoyo material y recursos» a Hizbulá, una organización calificada de ‘terrorista’ en Estados Unidos, y de «haber participado en (actividades) terroristas».

Hay prevista una nueva vista sobre su caso el 14 de noviembre, fecha en la que podría cerrarse el caso si Matar llega a un acuerdo con la Fiscalía.

Matar fue condenado el pasado mayo a 25 años de cárcel por haber apuñalado repetidamente al escritor Salman Rushdie durante un coloquio literario en 2022; un ataque que dejó al escritor sin la visión en un ojo y con la movilidad reducida en un brazo.

Matar, un joven de familia libanesa pero criado en Nueva Jersey, realizó previamente a su agresión a Rushdie un viaje al Líbano del que aparentemente volvió transformado y radicalizado. Perpetró el atentado contra Rushdie sin aparente ayuda ni apoyo de nadie. EFE

