El anciano que quiere plantar flores tras sobrevivir a la riada de Nepal

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Indira Guerrero

Rasuwa (Nepal), 28 ago (EFE).- Kedar Nath Parajuli vio cómo la riada subía hasta el segundo piso del edificio en el que se había refugiado y dejaba tras de sí casi un palmo de barro. Mientras otros pensaban en limpiar cuanto antes, él pidió que nadie lo tirara.

Quiere llevárselo a casa y usarlo para plantar flores.

«Ese barro sigue allí. Cuando vuelva, lo pondré en macetas y plantaré cosas», contó a EFE el anciano, que sobrevivió a la crecida tras quedar atrapado durante cerca de una hora en la parte alta de un edificio en construcción.

La riada que golpeó el miércoles el norte de Nepal arrasó localidades enteras a lo largo de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, destruyó carreteras y puentes y dejó comunidades aisladas. Más de 500 cadáveres habían sido recuperados hasta este viernes y casi 2.000 personas seguían sin contacto, según el último balance de la autoridad nacional de gestión de desastres.

Parajuli, que pasa sus ochenta, se encontraba detrás de un establo cuando comenzó a llegar el agua. Al principio pensó que todavía podía bajar.

«Dije que estábamos muy arriba, pero el agua ya había llegado hasta allí y no podíamos quedarnos», recordó. Otra persona que estaba con él le advirtió que no descendiera; «Me dijo que no fuera, que la riada iba a crecer todavía más», cuenta.

Y creció.

El agua y el lodo fueron ganando altura hasta alcanzar el edificio. Cuando Parajuli intentó finalmente bajar, el barro le llegaba ya hasta las rodillas. Abandonó las sandalias y regresó arriba.

«Pensé que así no podía seguir. Volví a subir y me quedé allí una hora», dice.

La salida llegó con la Policía, cuyos agentes le aseguraron una cuerda alrededor del cuerpo y consiguieron llevarlo hasta la carretera, desde donde pudo abandonar la zona en un vehículo.

Su nieta, Kritika, sin embargo, tardó todavía varias horas en saber con certeza que estaba vivo. La familia recibía mensajes de personas que aseguraban que Parajuli se encontraba a salvo, pero nadie podía decirles dónde estaba ni confirmar que lo hubiera visto.

Mientras buscaban noticias en internet, encontraron un vídeo de Parajuli hablando con toda serenidad con un medio local. La grabación comenzó a circular por las redes sociales.

«Entonces supimos que teníamos que ir a buscarlo», dice Kritika.

La familia condujo unas tres horas para llegar hasta él. La zona donde vivía quedó severamente afectada y varias personas murieron, y su nieta cree que pasarán meses antes de que puedan regresar.

Él no comparte del todo esa cautela. Cuando EFE le preguntó si quería volver, respondió sin dudar: «Tengo que volver. Volveré».

Y cuando lo haga, todavía espera encontrar allí el barro que pidió conservar, no como recuerdo de la riada, sino como tierra para sus plantas. EFE

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(Vídeo)