El argentino Anselmi afirma que el gran valor de Cruz Azul es que no se cansa de ganar

2 minutos

Ciudad de México, 2 nov (EFE).- El argentino Martín Anselmi, entrenador del Cruz Azul, líder del fútbol mexicano, aseveró este sábado que el gran valor que tiene su equipo no es que gane muchos partidos, sino que no se cansa hacerlo.

“Este grupo no se conforma. Ya aseguramos ser líder, pero queremos más, no existe relajación porque ser ganador no es el que gana siempre, sino el que no se cansa de ganar. Vamos a ir por los seis puntos que quedan y ya los récords serán consecuencia de eso”, afirmó el técnico.

Anselmi habló después de que su equipo venció 2-0 a Santo Laguna en la decimoquinta jornada del Apertura 2024, con lo cual llegó a 40 unidades que son inalcanzables para el segundo que es Toluca con 32.

En el partido La Máquina dominó desde el arranque. Anotó por conducto de Jorge Sánchez y no amplió el marcador por la falta de puntería de sus artilleros. En el segundo tiempo el local selló el 2-0 con tanto de Ángel Sepúlveda.

El timonel dijo que a pesar de que están a un triunfo de empatar el récord de 43 puntos desde que se juegan torneos cortos en México, que pertenece al América, ellos tienen la mira fija en el título.

“Queríamos superar lo del torneo pasado. Sabíamos que iba a ser difícil, pero nos hemos superado partido a partido y eso nos hace tener 40 puntos, pero hay que seguir trabajando para el objetivo final que es el campeonato”, mencionó.

El exestratega de Independiente del Valle de Ecuador dijo que sin ese título cualquier otra cosa quedará como sólo números.

“Los récords, puntos, rachas, los rivales, todo está y quedará ahí, pero nuestro objetivo principal era intentar mejorar lo que hicimos el semestre pasado y hasta el momento lo hemos logrado”, mencionó.

La Máquina suma 13 victorias, un empate y una derrota a dos fechas del final del certamen que Anselmi puntualizó quiere cerrar con el mejor ritmo posible.

“Es la intención, no debemos perder el ritmo, entre mejor compitamos y más fuerte lo hagamos podremos llegar mejor a la Liguilla”, concluyó.

En la decimosexta jornada, penúltima del torneo, La Máquina visitará al Atlas el próximo miércoles. EFE

as/gb/cav

(fotos)