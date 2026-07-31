El argentino Gonzalo Escobar renueva con el Santos hasta diciembre de 2027

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São Paulo, 31 jul (EFE).- El lateral izquierdo argentino Gonzalo Escobar renovó su contrato con el Santos hasta el 31 de diciembre de 2027, según anunció este viernes el equipo brasileño.

«Es motivo de mucho orgullo representar al Santos y jugar para esta afición fantástica. Prometo la dedicación de siempre mientras vista esta camiseta histórica», celebró Escobar en una nota.

El defensa de 29 años, exjugador del Unión Deportiva Ibiza, tenía firmado con el club de Pelé hasta el final de la presente temporada, que concluye en diciembre próximo, con lo que renovó por una más.

Escobar llegó al cuadro albinegro en 2024 en calidad de cedido por el Fortaleza.

En poco tiempo se adueñó del lateral izquierdo y hoy es una pieza indispensable para el técnico Alexi Stival ‘Cuca’.

Suma ya 107 partidos con la camiseta del Santos, en los que ha logrado marcar dos goles.

El centenario conjunto paulista, sin embargo, atraviesa una grave crisis deportiva y financiera.

La plantilla liderada por Neymar, exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) roza los puestos de descenso a la segunda división en el ‘Brasileirão’, con apenas 22 puntos en 20 jornadas.

Con todo, aún tiene opciones de título para esta temporada, ya que ha conseguido acceder a los octavos de final tanto de la Copa de Brasil como de la Copa Sudamericana, torneo este último en el que se medirá al Macará de Ecuador en busca de una plaza para cuartos. EFE

cms/gbf