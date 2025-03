El artista urbano Joyce Santana propone «identidad y personalidad» a los nuevos cantantes

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 14 mar (EFE).- El cantante puertorriqueño Joyce Santana, quien lanza este viernes su primer disco, ‘Nada Personal’, destaca a EFE el «renacimiento» de artistas locales sin importar el género y les propone exponer su propia «identidad y personalidad».

«En Puerto Rico está pasando algo más grande que Joyce Santana y que el disco ‘Nada Personal’: que los artistas están haciendo un renacimiento de hacer música, que no importa el género», aseguró Joyce Fransue Santana Febres, nombre de pila de este artista de 33 años.

Santana, una de las nuevas promesas del género urbano, recomienda a sus colegas que demuestren «la identidad y personalidad de ellos» en sus canciones.

Algunos artistas urbanos que Santana mencionó que han tenido su propia identidad y personalidad fueron Tego Calderón, Don Omar y Calle 13, quienes rompieron los moldes musicales al momento de exponerse ante la industria musical y sin perder su esencia.

Sin embargo, se mostró preocupado de que una nueva generación de artistas urbanos tengan un timbre de interpretación similar o continúe el linaje de canciones fijadas en la violencia callejera o como se le conoce en el argot urbano, ‘malianteo’.

La vida callejera no lo hechizó

Del ‘malianteo’, Santana pudo haber plasmado algunas de sus vivencias de cuando fue criado en un ambiente difícil en su natal Carolina -municipio aledaño a San Juan- pero, gracias a la crianza y guía de su madre, no siguió ese camino y se puso como meta ser artista.

«Siempre me tocó vivir en el sitio más malo», explicó Santana sobre aquellos años en los que vio cómo se llevaban a cabo transacciones de drogas cerca de su casa, un mundo en el que cayó a diferencia de otros amigos que murieron a causa de las drogas o asesinados a tiros.

Santana, no obstante, plasmó en el tema ‘Rehab’ parte de las vivencias de su niñez, como cuando vio a dos tíos sucumbiendo en las drogas: uno de ellos murió de Sida y el otro, afortunadamente, venció el vicio.

‘Rehab’ no es, sin embargo, un tema relacionado al vicio de las drogas, sino a cualquier adicción que una persona pudiese tener, pues Santana admitió que cuenta con su propia obsesión: la de crear música.

Puede estar sin dormir componiendo música

Por culpa de esto es que Santana puede estar tranquilamente dos días sin dormir y hasta sin comer, reconociendo que ambas situaciones le pueden provocar daños en su salud.

Según contó el artista, su pasión por la música la carga consigo desde pequeño, y aunque su intención de joven fue convertirse en abogado, la música lo persiguió.

«Yo vivo por el arte y doy la vida por el arte, porque me importa mucho lo que voy a dejar cuando yo no esté, esa semilla que voy a dejar en esas mentes. y me gusta poner un granito de arena en las personas que me rodean», filosofó.

En el año 2011 fue que empezó a descargar sus canciones en la plataforma Soundcloud, donde otros conocidos artistas urbanos también exponían sus obras.

Su disco: su trofeo

Así, poco a poco, y con la ayuda de sus colegas Brray y Young Martino -con quien Santana completa el trío Las Ovejas Negras- comenzó a tener exposición en la industria musical con la publicación de un par de EPs y un ‘mixtape’.

Tras publicar dichos trabajos, Santana estuvo dos años y medio elaborando ‘Nada Personal’, el cual cuenta con un ‘Equipo de ensueño’ de artistas invitados: Yandel, Feid, Tainy, Alvaro Díaz, Brray y De La Rose.

«No sé si es que me propuse estar satisfecho de mi álbum, pero el resultado final es que puedo escucharlo de la 1 a la 17.000 veces y ni siquiera hay un volumen que haya que subir», afirmó.

«Y esa satisfacción, más el hecho de que durante el proceso creativo pude conectar con personas que se han convertido en familia, en hermanos, pues me hace sentir que ya gané, que ese es mi premio», abundó. EFE

