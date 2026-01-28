El Aucas de Ecuador ficha al delantero argentino Alexander Sosa

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 28 ene (EFE).- El club Aucas, de la capital ecuatoriana, le dio este miércoles la bienvenida al argentino Alexander Sosa para fortalecer su delantera, con miras al arranque de la Liga Pro el próximo 20 de febrero y también para la Copa Ecuador de este año.

«Alexander Sosa bienvenido a escribir tu historia en el ‘Papá Aucas'», indicó el equipo en su cuenta de la red social X, sobre un vídeo en el que aparece el atacante con tomas desde su llegada al aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, hasta la cancha de entrenamientos del club.

El ‘Papa’ Aucas, como también le dicen al club, contrató a comienzo de años al técnico argentino Norberto Araujo en procura de revertir la mala campaña en los torneos locales de 2025, y para lograr sus propósitos ha requerido de Sosa, de 24 años.

Sosa debutó en 2020 con el club argentino Patronato, con el que anotó cuatro goles y disputó 47 partidos hasta la temporada de 2023; al año siguiente tuvo un paso fugaz por el Deportivo Trinidense, de Paraguay y en ese mismo año jugó con el Ferrocarril Oeste, de Argentina.

El nuevo refuerzo del Aucas defendió el año pasado al Tristán Suárez, de la segunda división de Argentina, con el que anotó cuatro tantos en 18 partidos.

Sosa hará dupla, en el ataque del Aucas, con el delantero dominicano Erick Japa, contratado recientemente para el arranque de la Liga Pro y con miras a la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano. EFE

rm/sm/laa