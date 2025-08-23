El Barcelona se lleva en los penaltis el primer Duelo de Estrellas mexicano

3 minutos

Monterrey (México), 23 ago (EFE).- El FC Barcelona venció en las primeras horas de este sábado a una selección de figuras de la liga femenina del fútbol mexicano en una tanda de penaltis que ganó 3-4, para llevarse la primera edición del Duelo de Estrella de la competición del país latinoamericano.

El partido amistoso terminó con un empate de 2-2 en el tiempo regular, en el que por el Barcelona marcaron la noruega Graham Hansen y Aitana Bonmatí; mientras que la portuguesa Stephanie Barreiro y la española Irene Guerrero convirtieron por las mexicanas.

En los penaltis, Cata Coll, portera blaugrana, atajó el segundo disparo de México, cobrado por Carolina Jaramillo, mientras que su equipo no falló ni un tiro para llevarse por 3-4 la tanda.

El partido comenzó casi dos horas después de lo previsto, por una fuerte lluvia que cayó en Monterrey.

Barcelona, con un cuadro titular sin la mayoría de sus figuras, dominó los primeros minutos del primer tiempo y estuvo cerca de tomar ventaja al minuto 12, cuando Graham Hansen estrelló un remate en el travesaño y al 20, con un tiro de Salma Paralluelo que atajó la guardameta Blanca Félix.

Al 15, el equipo mexicano sufrió una dura baja, la delantera Charlyn Corral, quien sufrió un corte en el párpado por una patada accidental de Mapi León; Corral fue sustituida por la portuguesa Stephanie Ribeiro.

Ribeiro le permitió a las estrellas de la liga mexicana tomar ventaja al 28, cuando la sudafricana Sinoxolo Cesane cruzó un servicio que la portuguesa empujó para el 1-0.

Sin embargo, en la siguiente jugada, el Barça empató. En el 29, Graham aprovechó un centro por la izquierda y tras ganarle la marca a una defensora, se barrió para concretar el 1-1.

En la segunda parte, Pere Romeu, entrenador catalán, hizo 10 cambios, solo dejó a la portera Catalina Coll en el campo, y mandó a su mejor arsenal ofensivo, encabezado por las balones de oro Alexia Putellas y Bonmatí.

La apuesta le salió al Barcelona, que acorraló al cuadro tricolor y tras fallas de Claudia Pina, al 50, y de Lucía Corrales, al 53, tomó ventaja.

En el 58, Aitana disparó de volea al poste izquierdo de Félix, quien se quedó lejos de detener el disparo de la campeona del mundo, que significó el 1-2.

Las mexicanas reaccionaron al 74, con un cabezazo de Victoria Ceceña que Coll atajó. La llamada de advertencia no sacudió al Barça, lo que le permitió a las mexicanas marcar el 2-2 con un disparo bombeado de media distancia de Guerrero, al 82, que pasó por encima de Coll, y forzó los penaltis.

El FC Barcelona cerrará su gira por México este domingo, al visitar a las Águilas del América en el Estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México. EFE

