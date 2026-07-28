El Barracas Central aparta al jugador Gonzalo Morales por denuncia de violencia machista

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Buenos Aires, 28 jul (EFE).- El Barracas Central apartó de manera preventiva del club al delantero Gonzalo Morales, autor del gol del triunfo ante el River Plate el pasado sábado, tras una denuncia judicial en su contra por violencia machista presentada por su expareja.

«Ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales», informó la institución este lunes en un comunicado.

El club manifestó su «absoluto rechazo a toda forma de violencia de género» y afirmó que colaborará con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

La denuncia fue presentada por Karen Dinna, expareja de Morales, quien adelantó el domingo en redes sociales que sufrió violencia física, psicológica y verbal durante la relación y el lunes presentó la denuncia ante la Justicia.

«Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central», reveló.

«Me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar», añadió.

Dinna denunció también amenazas y acciones de control durante la convivencia y publicó fotografías que muestran hematomas en su rostro y piernas, además de conversaciones de WhatsApp con el jugador y con la madre de él en las que hablaban sobre la violencia.

Horas después del comunicado, el entrenador del Barracas Central, Damián Ayude, se refirió al caso y avaló la determinación tomada por el club.

«El club hizo lo que corresponde como institución. Por el momento hay que esperar hasta que, desde lo legal o judicial, haya confirmaciones», afirmó Ayude en una entrevista a DSports Radio.

El técnico explicó que aún no había podido conversar con el delantero: «Fue todo muy reciente, después de la vorágine de haber ganado el partido».

Morales fue el pasado sábado el protagonista de la victoria del Barracas Central sobre el River Plate en el estadio Monumental, al marcar el único gol del encuentro en el debut de ambos equipos en el Torneo Clausura del fútbol argentino.

El delantero, de 23 años, debutó en 2022 en el Boca Juniors, club que lo ha cedido a préstamo al Barracas para la temporada actual. EFE

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