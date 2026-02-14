El BCE amplia la facilidad de liquidez a todos los bancos centrales fuera de la Eurozona

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 14 feb (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ha ampliado el acceso a la facilidad de liquidez en euros mediante operaciones repo a todos los bancos centrales de fuera de la eurozona, a no ser que estén excluidos debido a blanqueo de dinero, financiación del terrorismo o a sanciones internacionales.

El BCE informó este sábado de que los bancos centrales fuera de la zona del euro podrán afrontar mejor riesgos de escasez de liquidez en euros.

Los cambios que ha aprobado el Consejo de Gobierno del BCE tratan de que «la facilidad sea más flexible y amplia en términos de su alcance geográfico y más relevante» para los inversores que tengan valores en euros.

El BCE introdujo en 2020 esta una facilidad de acuerdos de recompra para bancos centrales como apoyo preventivo para hacer frente a las necesidades de liquidez fuera de la zona del euro relacionadas con la pandemia.

La facilidad llamada EUREP permite a los bancos centrales tomar prestados euros a cambio de deuda denominada en euros emitida por los gobiernos de la zona del euro e instituciones supranacionales en caso de que haya necesidad de liquidez en euros.

EUREP complementa las línea de intercambios de divisas swaps, que se mantienen sin cambios. EFE

