El BCE colabora con la ONCE para asegurar que el euro digital es accesible a todos

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 18 feb (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) va a colaborar con la Fundación ONCE para asegurar que la aplicación del euro digital es fácil de usar y accesible, incluidas las personas con discapacidades.

El BCE informó este miércoles en un comunicado de que la ONCE proporcionará «asesoramiento técnico y probará que los prototipos de aplicación del euro digital sean de fácil acceso».

La colaboración se basa en los principios de «igual, inclusión social y no discriminación», añade la entidad monetaria.

Para ello el BCE y la Fundación ONCE han firmado «un acuerdo de colaboración para promover, desarrollar y asegurar que la aplicación del euro digital es fácilmente accesible para todos, incluidas las personas con discapacidades o competencias digitales limitadas y adultos mayores».

«La accesibilidad y la inclusión no son características opcionales, sino principios de diseño centrales del euro digital», dijo el miembro del comité ejecutivo del BCE Piero Cipollone, que preside el grupo de trabajo del euro digital.

«Al trabajar con una organización como la Fundación ONCE ayudamos a asegurar que el euro digital empodera a cada ciudadano en la era digital sin dejar a ninguno atrás», añadió Cipollone. EFE

aia/ah