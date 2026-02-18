El BCE colabora con la ONCE para asegurar que el euro digital es accesible a todos

Fráncfort (Alemania), 18 feb (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) va a colaborar con la Fundación ONCE para asegurar que la aplicación del euro digital es fácil de usar y accesible, incluidas las personas con discapacidades.

El BCE informó este miércoles en un comunicado de que la ONCE proporcionará «asesoramiento técnico y probará que los prototipos de aplicación del euro digital sean de fácil acceso».

La colaboración, que no es remunerada, se basa en los principios de «igual, inclusión social y no discriminación».

El euro digital podría facilitar la inclusión incluyendo por ejemplo la posibilidad de realizar transacciones controladas por la voz, pantallas de fuente grande y procesos de incorporación guiados.

Para ello, el BCE y la Fundación ONCE han firmado «un acuerdo de colaboración para promover, desarrollar y asegurar que la aplicación del euro digital es fácilmente accesible para todos, incluidas las personas con discapacidades o competencias digitales limitadas y adultos mayores».

«La accesibilidad y la inclusión no son características opcionales, sino principios de diseño centrales del euro digital», dijo el miembro del comité ejecutivo del BCE Piero Cipollone, que preside el grupo de trabajo del euro digital.

«Al trabajar con una organización como la Fundación ONCE ayudamos a asegurar que el euro digital empodera a cada ciudadano en la era digital sin dejar a ninguno atrás», añadió Cipollone.

El director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández Galán, dijo que «es un honor contribuir a asegurar que el euro digital integra funciones de accesibilidad desde el principio».

La ONCE incorporará en el equipo de trabajo personas con discapacidades expertas en accesibilidad y experiencia de usuario porque tienen conocimientos técnicos y la experiencia vivida, añadió Hernández Galán.

El BCE quiere que la aplicación del euro digital sea clara, comprensible y fácil de navegar.

Los resultados de este trabajo también ayudarán a los proveedores de servicios de pagos. EFE

