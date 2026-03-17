El bloqueo de la red Telegram en Rusia se acerca al 80 %, según los medios

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Moscú, 17 mar (EFE).- El bloqueo de la red de mensajería Telegram por parte de las autoridades rusas se acerca ya al 80 %, según informó este martes el diario Kommersant.

El porcentaje de búsquedas fallidas en Telegram alcanzó casi el 90 % en algunas regiones de este país, precisa el periódico, que se basa en los datos del servicio de control del tráfico Merilo.

Kommersant considera que la red ha dejado de funcionar con normalidad, ya que, si antes se ralentizó el envío de audios, fotos y vídeos, ahora también existen problemas con los textos.

Los problemas con el servicio ideado por el ruso Pável Dúrov comenzaron el pasado fin de semana, coincidiendo con los cortes de internet a nivel nacional.

La experta en telecomunicaciones, Anastasía Bidzhelóvaya, considera que es muy difícil bloquear totalmente Telegram, red que cuenta con unos 100 millones de usuarios en este país. Con todo, añadió, «es totalmente real llevar la situación hasta un punto en el que sea imposible utilizarlo».

Según la prensa, en los últimos días son miles de quejas las que los usuarios han enviado para denunciar problemas en el funcionamiento de Telegram, el principal medio de comunicación e información para muchos rusos.

En la Duma o cámara de diputados de Rusia alertaron la semana pasada que Telegram dejaría de funcionar pronto incluso con el uso de redes virtuales privadas (VPN).

La Justicia rusa exige a Telegram que localice a los servidores que guardan los datos de los usuarios, lo que pondría en peligro la privacidad de los internautas. Además, acusa al servicio de mensajería de ofrecer una plataforma para estafadores y personas que quieren cometer distintos delitos.

El dueño de Telegram, Pável Dúrov, asegura, por su parte, que las autoridades rusas buscan censurar la libertad de expresión en el país.

La ralentización de Telegram comenzó en febrero y siguió al bloqueo de WhatsApp, otrora el servicio de mensajería más popular en Rusia.

La prensa pronostica que dicha red será bloqueada totalmente el 1 de abril, medida que se enmarca, según los analistas independientes, en los planes del presidente ruso, Vladímir Putin, de desconectar completamente al país de la red mundial de internet.

En dicho caso, los rusos sólo podrán acceder a lo que se conoce en este país como ‘listas blancas’, que incluyen exclusivamente a los recursos, medios y servicios aprobados por los servicios de seguridad.EFE

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