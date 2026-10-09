El bolsonarismo vuelve a impulsar la noticia falsa de que Lula quiere cerrar iglesias

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São Paulo, 8 oct (EFE).- La ultraderecha brasileña del candidato presidencial Flávio Bolsonaro volvió a impulsar este jueves en redes sociales la noticia falsa de que el presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, quiere cerrar iglesias.

Bolsonaro y el diputado bolsonarista Nikolas Ferreira, el político brasileño más seguido en plataformas digitales, recuperaron el que fue una de las noticias falsas más repetidas de los comicios de 2022.

«Lula, no cierre mi iglesia», publicaron los dos en X, antes de ser replicados por miles de seguidores.

Detrás de la nueva ola de desinformación, se encuentra una antigua publicación de Ana Elisa Santos, una joven que acaba de ser elegida diputada del Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Lula, con un gran número de votos.

«Lula, de verdad, creo que tiene que cerrar las iglesias; estos creyentes solo hacen tonterías», escribió ella hace cuatro años, cuando todavía no era una figura pública.

Tras la repercusión de ese mensaje, Santos denunció haber recibido múltiples amenazas en redes sociales y criticó el bajo nivel del debate público, antes de desactivar su perfil en X.

La diputada electa, una de las promesas del PT, se reunió el miércoles con Lula y otros dirigentes de la formación que querían escuchar sus consejos sobre qué estrategia digital adoptar, después de que el líder progresista quedara segundo en la primera vuelta.

El presidente, quien no usa celular, busca modernizar su imagen en redes sociales de cara a la ronda de desempate con Bolsonaro el 25 de octubre, y esta semana empezó a grabar videos en formato de ‘selfie’ para transmitir sus mensajes. EFE

jmc/seo