El Bundesbank ve un impacto moderado de los aranceles de Trump sobre la zona euro

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Berlín, 28 jul (EFE).- La política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, lastrará a la zona euro restándole un 0,3 % a la expansión económica esperada en esa región comunitaria hasta 2027, según el Bundesbank, el banco central alemán.

«Las pérdidas de crecimiento macroeconómico son escasas. Al cabo de tres años, el PIB real de la zona del euro se sitúa apenas un 0,3 % por debajo de la línea de referencia», indicó con la vista puesta en 2027 el informe mensual de Bundesbank publicado este martes, al aludir a los aranceles de Trump implementados en 2025.

«Los efectos sobre el aumento de los precios al consumo son insignificantes», agregó el banco central germano, que indicó que, para Alemania y la zona euro, «a nivel macroeconómico, las repercusiones» de la ofensiva arancelaria de Trump «han sido hasta ahora moderadas», al menos a corto plazo.

Según señaló el informe del Bundesbank, «a corto plazo, el endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos afectó a la evolución económica algo menos de lo esperado», aunque el banco central alemán reconoció que los aranceles de la administración Trump plantean a la Unión Europea el «reto de consolidarse» como actor comercial internacional.

«Para la Unión Europea, el reto consiste en consolidarse como actor en materia de política comercial en este entorno de comercio exterior cada vez más difícil», apuntó el informe, que señaló que la incertidumbre comercial internacional, al igual que una menor cantidad de exportaciones hacia EE.UU., son factores que explican las dificultades económicas que experimentan Alemania y la eurozona.

El Bundesbank reconoció, además, que «las recientes medidas restrictivas en materia de política comercial adoptadas por Estados Unidos acentúan una fragmentación de la economía mundial, ya perceptible desde hace tiempo, a lo largo de líneas geopolíticas».

Las autoridades alemanas prevén que en 2026 la economía crezca un 0,5 %, la mitad de lo previsto inicialmente debido, principalmente, a los efectos económicos de la guerra en el Golfo pérsico.

Según datos del pasado mes de mayo de la Comisión Europea, la previsión de crecimiento para la zona euro en 2026 es del 0,9 %. EFE

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