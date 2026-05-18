El cacique Raoni evoluciona favorablemente tras ser ingresado por problemas respiratorios

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São Paulo, 18 may (EFE).- El cacique brasileño Raoni, conocido mundialmente por su defensa del medioambiente, presenta evolución favorable tras ser ingresado en un hospital debido a problemas respiratorios, según un boletín médico divulgado este lunes.

Raoni, de 94 años, tuvo una «mejora progresiva» en el cuadro general en las últimas 24 horas y está sin fiebre, aunque sigue en la unidad de cuidados intensivos y bajo monitoreo continuo, de acuerdo con el parte.

El líder de la etnia kayapó ya estuvo ingresado hace dos semanas para tratar un cuadro gastrointestinal y llegó a recibir el alta, pero el jueves pasado regresó al Hospital Dois Pinheiros, en Sinop, en el estado de Mato Grosso.

Según los médicos, Raoni padece múltiples dolencias preexistentes, entre ellas una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de insuficiencia cardíaca.

El líder indígena, quien reside en una aldea en plena selva amazónica, abandera desde hace décadas la lucha contra la deforestación en el mayor bosque tropical del planeta ante la expansión del sector agropecuario brasileño.

Esa lucha ya fue inmortalizada en 1977 tras la exhibición en el Festival de Cannes de un documental sobre su vida, y su fama aumentó aún más en 1989 cuando realizó una gira internacional acompañado del músico inglés Sting.EFE

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