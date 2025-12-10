El caftán, máximo traje de gala y emblema nacional de Marruecos

Rabat, 10 dic (EFE).- Marruecos celebra con entusiasmo la declaración de la Unesco como patrimonio mundial el caftán, su traje de gala por excelencia, como un homenaje a su identidad nacional.

La decisión aprobada este miércoles en Nueva Delhi por el Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco de inscribir el caftán de Marruecos en su Lista Representativa puso fin a una polémica tensión con Argelia sobre la paternidad de este traje.

Antes de la votación hoy surgió una tensión diplomática entre las delegaciones de ambos países, que mantienen relaciones rotas desde 2021, cuando Argelia intentó introducir en la candidatura marroquí referencias a la herencia compartida, pero luego abandonó el intento.

El caftán que inspira a la moda

«Es un reconocimiento internacional. Hemos firmado muchas peticiones, junto con los artesanos marroquíes, para defender este patrimonio marroquí y obtener este reconocimiento», dijo a EFE la diseñadora marroquí Samira Hadouchi.

El caftán es la máxima expresión de elegancia en Marruecos. Esta prenda dio el salto a la alta costura europea desde que en los años 60 el diseñador Yves Saint Laurent -un enamorado de Marruecos- lo incorporó a una colección.

Más tarde también inspiró a grandes de la moda como Oscar de la Renta, Valentino, Jean Paul Gaultier o Elie Saab. Ahora el caftán se exporta como producto de lujo en todo el mundo árabe y hasta en países occidentales.

«Los extranjeros se esfuerzan por tener un caftán marroquí como pieza esencial en su armario», aseguró Hadouchi.

Este vestido tradicional largo abierto en el centro -confeccionado en seda, brocados, muselina, georgette, satén duquesa y tejidos florales-, que se acompaña generalmente con un cinturón ceñido llamado «hezam o mdamma» que puede ser de tela o de metal noble, es una prenda casi obligatoria en cualquier festividad religiosa, familiar o celebración oficial en Marruecos.

El caftán tiene varios tipos, adecuados en cada caso a un contexto: aunque en general se trata de una única pieza de ropa, está también la «takchita», un largo vestido con dos piezas superpuestas que requiere mucha tela para su confección y es considerado el más glamuroso.

La juventud se rinde al caftán

La confección de un caftán puede llevar desde una semana hasta varios meses, según el nivel de elaboración, la complejidad del bordado y si se realiza totalmente a mano o con ayuda de la máquina.

En su elaboración intervienen varias personas: quien diseña el modelo, quien corta y cose la prenda siguiendo el patrón, quien realiza el bordado tradicional, y quien se encarga de la «sfifa» y los «oqad» (la banda decorativa y los botones trenzados que rematan los bordes), entre otros artesanos especializados.

Los artesanos y diseñadores marroquíes lograron adaptar el caftán a las últimas tendencias: «Hemos trabajado en modernizarlo para que se ajuste al gusto de los jóvenes y a la moda global. Lo hemos hecho más ligero, renovado colores y cortes, y seleccionamos bordados diferentes en cada ocasión», explicó la diseñadora Hadouchi.

Señaló que los jóvenes llevan este traje con «entusiasmo». En Instagram y TikTok por ejemplo, varias jóvenes compartieron un nueva tendencia mostrando cómo transformar caftanes «vintage» de sus madres o abuelas para darles un nuevo uso.

El caftán, cuyo precio puede variar desde 2.000 dirhams (190 euros) hasta más de 20.000 dirhams (1.900 euros), se ha consolidado como prenda indispensable en cualquier acontecimiento social o familiar, como bodas y cumpleaños, en fiestas religiosas (Ramadán o Eid), en recepciones oficiales e incluso en reuniones entre amigos.

Aquellos que no pueden permitirse comprar un caftán tienen la opción de alquilarlo en tiendas especializadas: «Alquilar un caftán cuesta entre 180 y 800 dirhams (17 o 70 euros)», explicó a EFE una vendedora de Tetuán, en el norte de Marruecos.

La comerciante destacó que las clientas siempre buscan modelos únicos y diseños exclusivos, porque en las celebraciones cada caftán debe ser distinto y nadie quiere coincidir con otra persona vistiendo uno igual. EFE

