El calor adelanta la vendimia en Italia y Francia

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Las abrasadoras temperaturas del verano boreal han alterado la vida de millones de europeos, pero para los viticultores de Italia y Francia, que están vendimiando sus uvas de forma inusualmente temprana, el calor supone un desafío.

En Oltrepò Pavese, una región vitícola del norte de Italia, la vendimia está en pleno apogeo en los últimos días de julio, algo inédito.

Lo mismo sucede en las zonas vitícola del sur de Francia.

«Este año es histórico porque nunca antes se habían cosechado las uvas en julio», afirmó Matteo Castellani, responsable del sindicato agrícola Coldiretti en Casteggio, al sur de Pavía.

«Empezamos la vendimia a comienzos de esta semana, los días 27 y 28 de julio, y eso es un récord».

«En Oltrepò Pavese, como ocurre en otros lugares, la vendimia suele comenzar entre el 10 y el 15 de agosto», explicó Castellani a la AFP.

Bajo un sol sofocante, los trabajadores agrícolas separan con cuidado racimos de pinot noir de las hileras de viñedos de la finca Defilippi-I Gessi.

«En los últimos meses hemos registrado un calor anómalo, un síntoma del cambio climático que, por desgracia, los agricultores y todo el sector deben tener ya en cuenta», afirmó Castellani.

Coldiretti prevé que la vendimia de la sangiovese, la variedad de uva más extendida de Italia, pueda comenzar ya a mediados de agosto en la Toscana.

Normalmente, estas uvas se cosechan entre septiembre y noviembre.

Para la principal organización agrícola italiana, prever la calidad de una cosecha que se extenderá durante casi cinco meses supone un verdadero desafío enológico.

Por ahora, la «maduración es perfecta» y «el grado alcohólico óptimo», aseguró el enólogo y propietario de la finca, Federico De Filippi, cuando llevaba tres días de vendimia.

Sin embargo, advirtió de que, si las altas temperaturas persisten, podrían aumentar el contenido de alcohol de las uvas, lo que obligaría a adelantar aún más la recolección.

– «Excepcional» –

En el sur de Francia, varios meses de temperaturas en alza también han anticipado el inicio de la vendimia.

«Empezar el 30 de julio es, cuanto menos, excepcional», afirmó Alain Gleyzes, viticultor de La Palme, en el sur del país.

Gleyzes comenzó a recolectar el jueves una variedad de uva moscatel destinada a la producción de un vino blanco espumoso.

«Llevo 43 años en el sector vitícola y es la primera vez en mi vida que vendimio en julio», señaló.

En los Pirineos Orientales, junto a la frontera con España, la bodega Lafage comenzó la vendimia la semana pasada.

«Vamos con unos diez días de adelanto respecto a lo habitual», explicó Jean-Marc Lafage a la AFP.

«Con parte de nuestro equipo de vacaciones, hemos tenido que arreglárnoslas. Logramos movilizar al personal de marketing, contabilidad e informática» para que echara una mano.

«De media, acabaremos con más de una semana de adelanto respecto al año pasado», señaló.

Los científicos afirman que el cambio climático provocado por la actividad humana está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos, haciendo que episodios como las olas de calor, las sequías y las inundaciones sean más frecuentes y severos.

Los productores intentan adaptarse como pueden.

Lafage está buscando maneras de optimizar los recursos en agua, en particular mejorando la capacidad de retención hídrica de los suelos mediante nuevos tipos de compost.

«Nos hemos convertido más en gestores del agua que en viticultores», comentó entre risas.

Algunos productores se plantean trasladar parte de sus viñedos, como ocurre en las denominaciones de origen Banyuls y Collioure, cerca de la frontera española, para cultivar la vid a mayor altitud, donde las temperaturas son algo más templadas.

Pese a la presión que el calor ejerce sobre el sector, Lafage se mostró optimista.

«Hemos acumulado tantos datos en los últimos cinco años que empezamos a ver un poco de luz al final del túnel, mientras que hace cuatro años pensábamos que íbamos directo a la ruina».

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