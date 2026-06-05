El canciller de Costa Rica dice estar preocupado por la presencia de militares rusos en Nicaragua

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El nuevo canciller costarricense, Manuel Tovar, expresó este jueves su preocupación por la «importante presencia de militares rusos» en Nicaragua, durante una entrevista con AFP en París sobre las prioridades de su mandato.

Tovar se convirtió a inicios de mayo en el canciller de la nueva presidenta de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, que prometió durante su toma de posesión mano dura contra el narcotráfico.

Como él mismo reconoce, asume el cargo en un momento en que el mundo «cambia aceleradamente», y Costa Rica, «un país pequeño, con una economía abierta» y «sin ejército», debe defender el orden internacional basado en reglas para evitar ser arrollada.

En su primera gira internacional, que le llevó a Nueva York, Bruselas y ahora París, se ha esforzado en defender la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan a secretaria general de la ONU.

«Tiene un compromiso de volver a traer al sistema de las Naciones Unidas el papel principal de mediación y de solución de disputas internacionales», subrayó Tovar, para quien su compatriota es la «candidata más fuerte» por su trayectoria y su historia.

– Rusos en Nicaragua –

Irán, Líbano, Israel, Gaza… Los conflictos en el mundo aumentaron en el mundo y, aunque un océano los separa de Ucrania, Costa Rica, que apoya a Kiev y se sumó al futuro tribunal especial destinado a juzgar la invasión rusa, siente una amenaza en su frontera.

«En Nicaragua, hay una importante presencia de militares rusos. Recientemente han renovado un pacto de cooperación militar con Moscú y me parece que esas tropas están muy lejos de donde tienen que estar», aseguró.

«Eso es un factor que nos preocupa, particularmente sabiendo que existe una guerra en el corazón de Europa causada por Rusia en Ucrania y no nos sentimos cómodos», agregó el funcionario costarricense.

Nicaragua es el principal aliado de Rusia en Centroamérica y, en 2008, reconoció la independencia –instigada por Moscú– de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur y la anexión de Crimea en 2014.

Ambos países mantienen una estrecha cooperación económica y militar tras el retorno al poder en 2007 de Daniel Ortega, un antiguo aliado de Moscú que gobernó Nicaragua desde el triunfo de la revolución sandinista de 1979 hasta 1990.

– «Modelo costarricense» –

Más allá de la defensa del orden internacional, una de sus prioridades es la «seguridad nacional» y, en este sentido, defiende un «modelo costarricense» de lucha contra el narcotráfico.

Admiradora del presidente Nayib Bukele, la nueva presidenta reiteró en su discurso de posesión que pronto inaugurará una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador, pero no será el único frente.

Según el canciller hay más: extradiciones, controles fronterizos y aduaneros y, especialmente, cooperación internacional.

«Estos cárteles tienen un PIB superior al de mi país y la capacidad de innovar. Nada va a ser resuelto si no lo atendemos de manera colectiva» entre los mercados finales de esa droga –Europa y Estados Unidos– y los países productores y de tránsito en América Latina, agregó.

Aunque Estados Unidos ya colabora con patrullas en las costas costarricenses, Tovar descartó, «por mandato constitucional», operaciones terrestres con militares estadounidenses armados.

«Pero si hay agentes que sin poseer armamento colaboran en la orden de inteligencia, bienvenido sea, tanto de Estados Unidos como también de Europa», apuntó.

Y sobre las recientes tensiones con Panamá, que desde 2020 bloquea la entrada de productos costarricenses por motivos sanitarios, Tovar explicó que acordó con su par panameño, Javier Martínez-Acha, «desescalar las tensiones» y crear «mesas técnicas» en las próximas semanas para resolver las disputas.

«Espero que con el diálogo podamos llegar a buen puerto», estimó.

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