El canciller de Cuba critica confiscación de buque con crudo venezolano por parte de EEUU

2 minutos

La Habana, 20 dic (EFE).- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, criticó este sábado la confiscación por parte de Estados Unidos de otro buque que transportaba petróleo venezolano en el mar Caribe, donde mantiene un despliegue militar.

“Condenamos nuevo acto de piratería y terrorismo marítimo de fuerzas de EE.UU. contra un buque petrolero y su tripulación en aguas internacionales del Mar Caribe”, apuntó en redes sociales el canciller cubano.

Rodríguez señaló que la incautación del petrolero, la segunda en menos de dos semanas, “reitera la conducta de total irrespeto y violación del Derecho Internacional, el Derecho Marítimo y la libertad de navegación y comercio”.

“Alertamos a la comunidad internacional de esta nueva provocación estadounidense a Venezuela, que busca escalar aún más la agresión contra territorio venezolano y apoderarse de sus recursos naturales”, según el jefe de la diplomacia cubana.

El mensaje del titular de Exteriores llega después de la declaración del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) de apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este sábado que interceptó un petrolero en aguas internacionales del Caribe, el cual, según medios, ondeaba una bandera panameña.

Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por el Gobierno de Donald Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo.

Trump ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense. EFE

lbp/sbb