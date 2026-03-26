El canciller panameño visita a compatriotas detenidos en Cuba por «propaganda» subversiva

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El canciller de Panamá se reunió este miércoles en La Habana con diez panameños detenidos en febrero, por su presunto intento de difundir propaganda subversiva contra el gobierno comunista, y constató que reciben «un trato humanitario», informó la cancillería panameña.

Los detenidos fueron acusados de ingresar a la isla «con el propósito de confeccionar letreros con contenidos de carácter subversivo», según dijo el Ministerio del Interior en un comunicado a inicios de este mes.

El canciller Javier Martínez-Acha dialogó por una hora con los panameños detenidos y «pudo comprobar su estado de salud y conocer que están recibiendo un trato humanitario y la debida asistencia legal», según un comunicado oficial.

El jefe de la diplomacia panameña también envío a los detenidos un «mensaje de apoyo» del presidente José Raúl Mulino y les expresó «su empeño en buscar una solución respetando las leyes cubanas», agrega la cancillería en la nota.

Los implicados «reconocieron ser los autores de los hechos» tras su arresto el 28 de febrero en La Habana, según dijo entonces el gobierno cubano.

Martínez-Acha llegó a La habana este miércoles y fue recibido en el Palacio de la Revolución por el presidente Miguel Díaz-Canel, después de reunirse con su par Bruno Rodríguez.

Cuba asegura que los 10 panameños declararon que recibirían entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno cuando regresaran a su país.

La detención se produjo tres días después de que guardacostas cubanos interceptaran una lancha procedente de Estados Unidos con diez personas armadas, cuando intentaban infiltrarse «con fines terroristas», en un contexto de crecientes tensiones con Washington.

La administración de Donald Trump no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba.

Y aplica una política de máxima presión, en la que invoca la «amenaza excepcional» que supondría la isla, a solo 150 km de las costas de Florida, para su seguridad nacional, debido a sus relaciones con Rusia, China e Irán.

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