El candidato de ultraderecha pide un retraso de las elecciones en Portugal por el temporal

Lisboa, 5 feb (EFE).- El candidato y líder de ultraderecha André Ventura pidió este jueves el retraso de la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de Portugal, prevista para este domingo, por la situación catastrófica debido a los temporales, mientras que su rival, el exministro socialista António José Seguro, defendió que se desarrollen este domingo y se retrasen solo en las zonas más afectadas.

En un almuerzo con alcaldes en São Bartolomeu de Messines, en el Algarve (sur de Portugal), Ventura anunció que va a proponer retrasar la segunda vuelta una semana, según medios locales.

«Lo que noto en este momento es que la última preocupación de las personas es el voto», dijo el aspirante ultraderechista, quien afirmó que los temporales han provocado «una de las mayores catástrofes de la historia reciente de Portugal».

«Francamente, creo que no estamos en condiciones de tener elecciones», apuntó Ventura, quien señaló que «no se puede obligar a personas que están sin techo, sin alimentación y angustiadas a votar en este momento».

«Votar es un deber -recordó-, pero podemos prescindir (de él) una semana».

En ese sentido anticipó que va a proponer el aplazamiento a su adversario, al presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, a la Comisión Nacional de Elecciones y a las autoridades competentes.

Seguro, que es favorito en las encuestas, fue preguntado al respecto por los periodistas que lo acompañaban durante una visita al AIhub de la fábrica de unicornios de Lisboa este jueves, donde afirmó que no ha recibido ninguna llamada de Ventura.

Sobre si es partidario o no de un retraso, dijo que siempre se ha mostrado dispuesto a que «se encuentren soluciones que favorezcan a los portugueses dentro del cuadro legal y constitucional que favorezca al país».

Aun así, indicó que son las autoridades quienes tienen que sopesar un aplazamiento.

«Lo que considero esencial es que las elecciones se realicen y que los portugueses tengan la posibilidad de votar -dijo-, ya hay portugueses que votaron la semana pasada el domingo (en la votación en movilidad anticipada) y no veo ningún problema que, aparte de los votos que se realicen este domingo, en los concejos donde los alcaldes vean que no hay condiciones para tener elecciones ahora se hagan el domingo siguiente».

El ayuntamiento de uno de los concejos más afectados por el temporal Leonardo, Alcácer do Sal, en Setúbal, al sur de Lisboa, ha decidido no celebrar la votación este domingo al considerar que no hay condiciones para que se desarrolle.

Este jueves, el presidente Rebelo de Sousa no descartó que se retrase una semana la votación de la segunda vuelta en algunas zonas por las inundaciones y daños causados por los temporales de estos días.

De hecho, el jefe de Estado ha cancelado la visita oficial que tenía prevista a España para este viernes debido al temporal que sigue afectando a la península ibérica, incluyendo su país, donde la borrasca Leonardo ha causado un muerto. EFE

