El candidato Roberto Sánchez reitera que Perú no tiene diferencias limítrofes con Chile

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Lima, 7 jun (EFE).- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, que este domingo disputa la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra la derechista Keiko Fujimori, reiteró este domingo la posición de que su país no tiene asuntos pendientes que resolver con Chile en materia limítrofe.

«Nuestra visión siempre internacionalista es de buena vecindad. Chile es un socio comercial y tenemos una relación histórica muy importante. Entre nuestras fronteras no existe ningún asunto pendiente», señaló Sánchez, tras emitir su voto en Lima y ser preguntado por un medio chileno por las relaciones bilaterales.

El candidato y líder del partido Juntos por el Perú, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), reiteró así que no comparte la idea del líder ultranacionalista Antauro Humala de ir a la guerra con Chile para recuperar las regiones de Arica y Tarapacá, perdidas por Perú en la Guerra del Pacífico, en el siglo XIX.

«Solo nos queda afianzar nuestra multilateralidad, nuestras relaciones históricas siempre positivas con Chile», añadió el candidato, que en la campaña para la segunda vuelta ha marcado distancia respecto a su aliado electoral, cuya presencia fue una de las mayores críticas a su candidatura.

El militar en retiro Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), encabeza el etnocacerismo, una corriente política que promueve la supremacía de la raza andina, y ahora busca participar en la política tras haber pasado 17 años en prisión por el ‘Andahuaylazo’, una sublevación militar que dejó cinco policías muertos.

Sánchez integró en las listas de su partido a algunos miembros del partido Antauro, que fue excluido de participar en las elecciones, mientras que el propio líder ultranacionalista participó en algunos actos de campaña en la primera vuelta.

Fue en ese contexto que se dio la declaración de Antauro Humala en la que expresaba que parte de su ideario es recuperar «las cautivas» Arica y Tarapacá, si bien después aclaró que es una posición personal de su movimiento y que no es compartida por Juntos por el Perú ni por el propio Roberto Sánchez.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

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