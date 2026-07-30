El caos se apodera de la frontera entre Ceuta y Marruecos

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Castillejos (Marruecos), 30 jul (EFE).- El caos se apoderó este jueves de la frontera entre Ceuta y Marruecos cuando varios miles de personas irrumpieron en la ciudad de Fnideq (Castillejos, norte) para intentar entrar a nado a pie en la ciudad autónoma española, en la mayor crisis migratoria bilateral al menos desde 2021.

Al filo del mediodía, varios miles de personas se sumaron a una carrera multitudinaria por el paseo marítimo de Fnideq en dirección a la frontera con Ceuta.

La carrera se prolongó durante varias horas en una fila interminable de jóvenes, familias con bebes y menores, personas mayores y hasta personas con movilidad reducida.

Andando, corriendo, en moto, en coche… La multitud tomó el centro de la ciudad sin que la presencia de las fuerzas auxiliares marroquíes lo impidiese.

A unos quinientos metros de la frontera con Ceuta, una barrera policial cortó el acceso por carretera, pero la movilización se dispersó para alcanzar la frontera española a través de las colinas, por un lado, y lanzarse al mar y llegar a nado a España por otro.

Antes de llegar a la frontera española, los migrantes atravesaron una alambrada de espino del lado marroquí que bordea el mar. Cuando las fuerzas auxiliares marroquíes intentaron frenar el paso, miles de personas se encontraban en las proximidades de la verja española y el dispositivo se vio desbordado ante la magnitud de la concentración.

Algunas personas han resultado heridas por los alambres de espino del perímetro fronterizo o al lanzarse al agua entre las rocas, según pudo comprobar EFE.

Cruzar sin papeles

La presencia policial no ha impedido que, horas después del inicio de la movilización, miles de personas sigan tratando de llegar a la frontera con Ceuta.

Las detenciones se han multiplicado, según ha podido constatar EFE en los alrededores del paso fronterizo, pero no han dispersado la concentración.

«¿Es verdad que han abierto la frontera y se puede pasar sin papeles a España?» preguntaba un joven marroquí que corría junto a un grupo de amigos para llegar a Ceuta.

A poco metros, una mujer lloraba porque su hermano se había ido sin esperarla y un anciano se preguntaba qué había que llevar para que abrieran el paso a España.

El fantasma de 2021

Las imágenes han traído a la memoria de Ahmed, un vecino de Castillejos, la crisis de 2021, cuando más de 10.000 personas entraron en Ceuta en un contexto de crisis diplomática entre Rabat y Madrid.

«No lo entiendo, jugarse así la vida», dice Ahmed. «¿Y ahora, habrá pasado algo con España?», se pregunta.

También medios marroquíes han comparado el episodio con la crisis migratoria de 2021. El portal arabófono The Voice of Morocco tituló: «Peor que la crisis de 2021: rodear el espigón eleva el ritmo de la migración hacia Ceuta».

Este intento masivo de entrada en Ceuta coincide con la celebración en Marruecos del 27 aniversario de la entronización del rey Mohamed VI, que el miércoles, en su discurso al país, no mencionó la situación y este jueves ofrece en M’diq (Rincón), localidad situada a unos 20 kilómetros de Castillejos, una ceremonia oficial que simboliza la relación de la monarquía marroquí con sus súbditos.

La influencia de las redes

Las redes sociales han tenido un papel fundamental en esta crisis migratoria. Un estudio del Observatorio del Norte de Derechos Humanos de Marruecos concluyó esta semana que el 81 % de los jóvenes encuestados considera que el contenido sobre migración difundido en las redes sociales hace que la migración irregular parezca «una solución para mejorar las condiciones de vida».

La investigación, basada en una encuesta a 500 jóvenes de la región de Tánger, Tetuán y Alhucemas (norte), también señala que el 78,4 % de los participantes afirma que los jóvenes encuentran con facilidad publicaciones que fomentan la migración irregular, mientras que el 74,2 % asegura seguir páginas que ofrecen información o ayudan a planificar este tipo de desplazamientos. EFE

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