El chavismo ve con «tristeza» derrota del oficialismo en elecciones generales de Bolivia

Caracas, 18 ago (EFE).- El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que ve con «tristeza» los resultados de los comicios en Bolivia, donde este fin de semana la izquierda quedó fuera de la segunda vuelta presidencial tras dos décadas de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y del actual mandatario, Luis Arce.

«A uno le da tristeza (…) que un grupo de compañeros que se enfrentan a un enemigo histórico no sean capaces de ponerse de acuerdo y garantizar la unidad para ese pueblo, es muy triste», señaló Cabello durante la conferencia de prensa semanal del PSUV trasmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

«Como que no recuerdan qué ocurre cuando gobierna la derecha», agregó en referencia a la jornada del domingo, en la que el senador Rodrigo Paz Pereira (centro) y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga (derecha) obtuvieron los votos para disputar una segunda vuelta electoral por primera vez en la historia boliviana.

En el futuro, anticipó Cabello, «los que no se pudieron poner de acuerdo van a ser perseguidos por igual por esos Gobiernos de derecha».

A juicio del líder chavista, las «divisiones» en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tuvieron que ver con «posiciones personales» de los dirigentes.

«Aquí en Venezuela hoy estamos unidos, mañana estaremos unidos, dentro de 20 años estaremos unidos. Reconocemos quién es el enemigo histórico al que hay que enfrentar y al que vamos a vencer», sentenció el también ministro venezolano de Interior.

Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quedó en primer lugar en los comicios bolivianos al obtener el 32,14 % de los votos válidos, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tras computar el 95,41 % de las actas.

Por su parte, Quiroga (2001-2002), de alianza Libre, alcanzó 26,81 % de los votos, conforme a estos datos que son preliminares y «no reemplazan» los resultados del cómputo oficial, según el TSE.

El MAS tenía como candidato al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, después de que Arce renunciara a buscar la reelección en medio de una crisis económica que afecta a Bolivia.

Morales no participó en estos comicios por una disposición constitucional que le impide volver a postularse, ya que gobernó el país en tres periodos y tampoco tiene partido político, por lo que promovió el voto nulo.EFE

