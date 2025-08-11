El chileno Bruno Barticcioto le da al Santos Laguna el triunfo sobre el Guadalajara

3 minutos

Torreón (México), 10 ago (EFE).- El chileno Bruno Barticcioto convirtió un penalti este domingo para darle al Santos Laguna del entrenador español Francisco Rodríguez un triunfo por 1-0 sobre las Chivas de Guadalajara en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En el duelo de la cuarta jornada, el Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito dominó en el arranque del partido, pero Daniel Aguirre derribó al argentino Ramiro Sordo en el área y provocó el penalti, bien cobrado por Barticciotto, en el minuto 29.

Santos Laguna creció después de la anotación y en la segunda parte sacó provecho de una gran actuación del guardameta Carlos Acevedo, héroe de la victoria, al detener un penalti de Alan Pulido, en el 73 y por lo menos dos remates más en dirección de gol.

Al 91 Santos Laguna quedó con un hombre menos en la cancha, por la expulsión de Oscar Ortega, pero se plantó bien a la defensa y sumó su segundo triunfo, con dos derrotas, para subir al quinto lugar, con seis unidades, el doble de Guadalajara, que es decimocuarto.

En el otro encuentro de este domingo, el español Rubén Duarte convirtió un gol de cabeza para darle a los Pumas UNAM un empate 1-1 con el Necaxa, en un partido en el que el costarricense recibió su primer gol en el Apertura del fútbol mexicano.

Duarte anotó por los universitarios y Diego de Buen, por los Rayos, con un elegante remate desde fuera del área, que vulneró a Navas en su primer partido en el estadio de su equipo.

La jornada comenzó con una goleada del Tigres UANL por 7-0 al Puebla, con goles de Ozziel Herrera, Diego Laínez, los argentinos Juan Brunetta y Ángel Correa, Diego Sánchez y el francés André Pierre Gignac, además de un autogol del chileno Nicolás Díaz.

El sábado Pachuca goleó por 0-3 al Atlas para continuar como líder, con paso perfecto.

El argentino Gastón Togni, el mexicano Daniel Aceves y el argentino Sergio Barreto anotaron por los Tuzos que llegaron a cuatro triunfos en igual número de encuentros. Consecuencia del resultado, hoy el Atlas anunció el despido de su entrenador, Gonzalo Pineda.

Con 12 puntos Pachuca lidera la tabla, con tres unidades de ventaja sobre el Tigres UANL, que también lleva paso perfecto, con un partido menos.

Este sábado el América venció por 0-1 al Querétaro y aparece tercero de la clasificación.

En el otro juego sabatino, el colombiano Nicolás Benedetti anotó dos goles y le dio al Mazatlán un empate 2-2 con el Tijuana.

La jornada concluirá este lunes, cuando el León del colombiano James Rodríguez recibirá al Monterrey del español Sergio Ramos, el Juárez al Toluca y San Luis al Cruz Azul. EFE

gb/car

(fotos)