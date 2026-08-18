El cobre impulsa el aumento de las utilidades del gigante australiano BHP

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El gigante minero australiano BHP informó este martes de un sólido aumento en sus utilidades anuales, impulsado por el alza de los precios del cobre, un metal clave para la transición energética global y los centros de datos de inteligencia artificial.

Las utilidades netas subieron un 9% respecto al año anterior, hasta los 9.800 millones de dólares estadounidenses en el año fiscal que finalizó el 30 de junio, reportó el grupo de recursos naturales, la mayor empresa minera del mundo por valor de mercado y con amplia operación en Latinoamérica.

Los ingresos aumentaron un 14,6%, hasta alcanzar los 58.800 millones de dólares.

BHP es el mayor productor de cobre del mundo y planea expandir la producción del metal rojo en un 40% para 2035, señaló en un comunicado este grupo que cuenta con inversiones en Brasil, Chile y Perú.

La compañía también reportó una producción récord de mineral de hierro y un sólido resultado en el sector del carbón, pero el cobre fue la materia prima más destacada y prevé que seguirá siéndolo.

«El cobre es el motor que impulsa el crecimiento de BHP», afirmó su director ejecutivo, Brandon Craig.

Los precios del cobre fueron, en promedio, un 26% más altos durante el año fiscal 2026, señaló la empresa.

Se espera que la demanda mundial de cobre crezca a más de 50 millones de toneladas para 2050, según BHP.

A medida que las economías se expandan, se necesitará cobre para construir redes eléctricas que faciliten la transición para dejar de depender de los combustibles fósiles, así como para crear centros de datos para la IA, afirmó el gigante.

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