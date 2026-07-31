El comité encargado de administrar Gaza celebra avances tras acuerdo para desarme de Hamás

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El Cairo, 31 jul (EFE).- El Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés) celebró este viernes los «avances» tras el acuerdo para el desarme de Hamás y otros grupos palestinos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte del plan de paz para la Franja de Gaza.

El comité de tecnócratas palestinos, que deberá administrar el enclave según el acuerdo de alto el fuego, celebró en un comunicado los «avances anunciados en la hoja de ruta y el inicio de sus medidas prácticas, considerando esta etapa un punto de inflexión significativo para los residentes de la Franja de Gaza».

El Comité subrayó que «el principal desafío reside en traducir los entendimientos y acuerdos en logros tangibles que impacten positivamente en la vida de los ciudadanos».

Asimismo, afirmó «su plena disposición para asumir sus responsabilidades en la administración de la Franja de Gaza», mientras incidió en que ha completado en los últimos meses «un paquete integral de preparativos institucionales y operativos».

El Comité recordó que sus responsabilidades se enmarcan en el plan de Trump y la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, e hizo hincapié en su compromiso de «gestionar los asuntos de la Franja de Gaza de acuerdo con los principios de eficiencia y transparencia».

La nota insistió en que «el éxito de esta fase requiere una alianza nacional efectiva y la plena cooperación de todas las partes palestinas, junto con la coordinación con los organismos locales, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil».

El presidente estadounidense informó esta madrugada de un acuerdo para el «desarme total» de Hamás y otros grupos armados palestinos, que calificó de paso «histórico» hacia la formación de un nuevo Gobierno en Gaza.

Según Trump, el proceso se desarrollará por fases y, una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y una Fuerza Internacional de Estabilización colaborará con una nueva policía palestina; y que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de «un nuevo gobierno palestino».

Mientras, Hamás confirmó este viernes el acuerdo para el desarme, pero aseguró que este recoge «la obligación» de Israel de retirarse de la Franja de Gaza y «si no cumple, ellos tampoco lo cumplirán».

El negociador de Hamás, Ghazi Hamad, señaló en declaraciones a medios árabes que el almacenamiento de armas estará bajo la supervisión del Comité Nacional para la Administración de Gaza, y que Israel «no tendrá ninguna participación en él». EFE

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