El Cruz Azul recibe al Atlante en el inicio de la tercera jornada del Apertura femenino

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México, 13 ago (EFE).- El Cruz Azul, donde juega la delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez, recibirá el viernes al Atlante, en el que se desempeña la delantera salvadoreña Samaria Gómez, en el inicio de la tercera jornada del torneo Apertura del fútbol femenino de México.

Seleccionadas nacionales de sus países, las centroamericanas serán piezas claves de sus equipos, derrotados el pasado en la segunda jornada.

Las Azules están utilizando la semana para hacer borrón y cuenta nueva luego de haber sido humilladas por el campeón América, que las goleó por 10-0.

Ahora el equipo, duodécimo de la tabla de posiciones, tratará de sacar provecho de la condición de local ante un rival situado en el séptimo escaño, aunque ambos suman un triunfo y una derrota.

El sábado, el América, donde está la campeona mundial española Irene Guerrero, líder del grupo B, saldrá a mantener su paso perfecto ante el Puebla, último de la clasificación de esa llave.

Con Guerrero, mejor jugadora de la pasada temporada; las brasileñas Geyse y Priscila, la venezolana Gabriela García y la mexicana Monserrat Saldívar, las Águilas dirigidas por el español Ángel Villacampa salen como favoritas para mantener su paso perfecto.

El Tigres UANL, puntero del grupo A, recibirá al Juárez FC en un partido atractivo, en el cual las ‘Amazonas’ del estratega español Pedro Martínez salen como favoritas, siempre y cuando no subestimen a un rival, que en su debut venció al poderoso Pachuca, aunque después fue superado por el Toluca.

Pachuca, con una victoria y un empate, buscará mejorar en su estadio ante las Pumas UNAM, en tanto Tijuana recibirá a Necaxa, en los otros duelos sabatinos.

El domingo, el Guadalajara recibirá al San Luis y el lunes el Monterrey de la delantera española Lucía García, se meterá en el estadio del Santos Laguna.

En otros encuentros de este lunes, el Querétaro visitará al León y Atlas al Toluca.

– Partidos de la tercera jornada del Apertura del fútbol femenino de México.

Viernes 14.08: Cruz Azul-Atlante.

Sábado 15.08: América-Puebla, Pachuca-Pumas UNAM, Tigres UANL-Juárez FC, Tijuana-Necaxa.

Domingo 16.08: Guadalajara-San Luis.

Lunes 17.08: León-Querétaro, Toluca-Atlas y Santos Laguna-Monterrey. EFE

gb/laa